Reasoning Questions: अगर खुद को समझते होशियार, इन 10 ट्रिकी रीजनिंग के सवालों का दें सही जवाब

Tricky Reasoning Questions: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास नॉलेज के साथ लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा में ट्रिकी रीजनिंग के अलग-अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं. 

 

Sep 23, 2025, 11:15 PM IST
Reasoning Questions: अगर खुद को समझते होशियार, इन 10 ट्रिकी रीजनिंग के सवालों का दें सही जवाब

Reasoning Tricky Questions And Answers: आज भी भारत के अधिकांश युवाओं का सपना सरकारी नौकरी पाने का होता है, जिसके लिए लाखों की संख्या में युवा अलग-अलग प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे रहते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले रीजनिंग के इन 10 सवालों को हर कर अपनी तैयारी की जांच जरूर से कर लेनी चाहिए. 

सवाल 1: किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18000 है , यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी?
जवाब: 2 साल बाद नगर की जनसंख्या 21780 होगी. 

सवाल 2: राम, श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया, श्याम की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन है?
जवाब: जगत का चाचा राम है. 

सवाल 3: A, B की पत्नी है। D, A का भाई है। P और Q, E के बच्चे हैं, जोकि D की पत्नी है, तो B, Q से किस प्रकार संबंधित है?
जवाब: B, Q का अंकल है. 

सवाल 4: एक लड़के को इशारा करते हुए वीना ने कहा 'वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के बेटा है', तो वह लड़का वीना का क्या लगता है?
जवाब: वह लड़का वीना का भाई लगेगा. 

सवाल 5: यदि + का अर्थ गुणा करें, × का अर्थ है विभाजन, – का अर्थ है जोड़ें और ÷ का अर्थ है घटाना, फिर, 20 – 8 × 4 × 3 + 2 =?
जवाब: 16

ये भी पढ़ें: Reasoning: दिमाग की दही कर देंगे ये 10 ट्रिकी रीजनिंग के सवाल, देकर देखें जवाब

सवाल 6: यदि P का अर्थ ×, Q का अर्थ ÷, R का अर्थ + और S है -, तो 154 Q 14 S 7 P 3 R 25 का मान क्या है?
जवाब: 15

सवाल 7: किसी स्थान पर कुछ कबूतर और हाथी खड़े हैं, यदि उनके पैरों की संख्या 230 और सिरों की संख्या 60 है, तो हाथी की संख्या कितनी है?
जवाब: हाथी की संख्या 55 है. 

सवाल 8: यदि A का अर्थ +, B का अर्थ है -, C का अर्थ ×, D का अर्थ ÷ है, तो 100 D 20 C 3 A 10 B 5 का अर्थ क्या है?
जवाब: 20

सवाल 9: यदि P का अर्थ ×, Q का अर्थ ÷, R का अर्थ + और S है -, तो 154 Q 14 S 7 P 3 R 25 का मान क्या है?
जवाब: 15

सवाल 10: यदि FRIDGE को GTLHLK लिखा जाता है, तो उसी भाषा में KETTLE को कैसे लिखा जाएगा?
जवाब: KETTLE को LGWXQK लिखा जाएगा. 

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: रीजनिंग के टॉप 10 ट्रिकी सवाल, जवाब देकर जांच ले अपना तेज दिमाग

;