Reasoning Questions: दिमाग उलझा देंगे रीजनिंग के ये 10 ट्रिकी सवाल, जवाब देने वाले कहलाएंगे होशियार

Reasoning Tricky Questions And Answers: कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज की अच्छी जानकारी के साथ ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल होना भी बहुत जरूरी है. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से आप अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के सवाल हल कर सकेंगे.

सवाल 1: 589654237, 89654237, 8965423, 965423,..........?

जवाब: 96542

सवाल 2: किसी स्थान पर कुछ कबूतर तथा हाथी खड़े हैं । यदि उनके पैरों की संख्या 230 तथा सिरो की संख्या 60 हो, तो हाथी की संख्या कितनी है?

जवाब: हाथी की संख्या 55 है.

सवाल 3: मेहमानों से आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, "उसके पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं," तो बताओ आशा-भास्कर से किस प्रकार संबंधित है?

जवाब: आशा भास्कर की बेटी है.

सवाल 4: एक लड़के को इशारा करते हुए वीना ने कहा "वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के बेटा है, तो वह लड़का वीना का क्या लगता है?

जवाब: वह लड़का वीना का भाई लगेगा.

सवाल 5: यदि P का अर्थ ×, Q का अर्थ ÷, R का अर्थ + और S है -, तो 154 Q 14 S 7 P 3 R 25 का मान क्या है?

जवाब: 15

सवाल 6: राहुल, श्याम से 10 साल बड़ा है। श्याम, गोपाल से 5 साल बड़ा है, यदि गोपाल की उम्र 15 साल है, तो राहुल की उम्र क्या है ?

जवाब: राहुल की उम्र 30 साल है.

सवाल 7: एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है?

जवाब: व्यक्ति पूर्व की ओर है.

सवाल 8: X और Z बहनें हैं। Y, Z का भाई है। S, Z की बेटी है। T, S का भाई है। T का विवाह U से हुआ है। Y का S से क्या संबंध है?

जवाब: Y का S से मामा (मां का भाई) का संबंध है.

सवाल 9: एक विशेष भाषा में ‘STORK’ को ‘URROO’ लिखा जाता है और ‘ASHES’ को ‘CQKBW’ लिखा जाता है, तो ‘BUNKE’ को किस प्रकार लिखा जाएगा?

जवाब: BUNKE को DSQHI लिखा जाएगा.

सवाल 10: किसी कूट भाषा में BOLT को 2965 लिखा जाता है, DOLE को 5723 लिखा जाता है, JADY को 0368 लिखा जाता है, और MASB को 4819 लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में BTO को क्या लिखा जाएगा?

जवाब: BTO को 962 लिखा जाएगा.

