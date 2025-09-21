Reasoning Questions: दिमाग की दही कर देंगे ये 10 ट्रिकी रीजनिंग के सवाल, देकर देखें जवाब

Reasoning Tricky Questions And Answers: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज की अच्छी जानकारी के साथ अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैंडिडेट के नॉलेज के साथ उनके लॉजिकल थिंकिंग को भी चेक किया जाता है. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 10 ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करके अपनी तैयारी जांच लें.

सवाल 1: एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, "वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है", तो बताओ वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है?

जवाब: महिला साइमन की फुफेरी बहन है.

सवाल 2: C माता है A और B की, D पति है B का, तो C कौन है D की?

जवाब: C, D की सास है.

सवाल 3: X और Y भाई-भाई हैं । R, Y का पिता है । S, T का भाई है और X का मामा है, तो T का R से क्या संबंध है?

जवाब: T का R से पत्नी का संबंध है.

सवाल 4: A की मां की बहन के पुत्र की बहन A की कौन होगी?

जवाब: मौसेरी बहन

सवाल 5: किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो बताइए मेरी मां की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है?

जवाब: नाती का.

सवाल 6: एक खास कोड में RAIL को 5796 लिखा जाए और TAPE को 3748 लिखा जाए, तो उसी कोड में PAIR को कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: PAIR को 4795 लिखा जाएगा.

सवाल 7: राम, श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया, श्याम की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन है?

जवाब: जगत का चाचा राम है.

सवाल 8: यदि A का अर्थ +, B का अर्थ है -, C का अर्थ ×, D का अर्थ ÷है, तो 100 D 20 C 3 A 10 B 5 का अर्थ क्या है?

जवाब: 20

सवाल 9: यदि P का अर्थ ×, Q का अर्थ ÷, R का अर्थ + और S है -, तो 154 Q 14 S 7 P 3 R 25 का मान क्या है?

जवाब: 15

सवाल 10: यदि ACTIVITY को कोड में 5-2-7-19-11-23-23-19 लिखा जाता है, तो उसी कोड में RTFMCIQN को कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: RTFMCIQN को 22-19-11-5-11-4-12-16 लिखा जाएगा.

