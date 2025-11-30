Advertisement
Reasoning Questions: एग्जाम में जरूर आते हैं ऐसे ट्रिकी रीजनिंग सवाल, क्या आप हल कर पाएंगे?

Tricky Reasoning Questions: कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास नॉलेज के साथ स्ट्रॉंग लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 30, 2025, 07:40 PM IST
Reasoning Tricky Questions And Answers: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के पास जनरल नॉलेज और अन्य सभी विषयों की अच्छी जानकारी के साथ स्ट्रांग लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से उम्मीदवार परीक्षा में पूछे जाने वाले अलग-अलग प्रकार के ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करके उसमें सफलता हासिल करते हैं. इसी को ध्यान में रखते हैं, हम आपके एग्जाम की तैयारी और प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग के 10 सवाल और उनके सही जवाब के सेट लेकर आए हैं. अक्सर इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज्यादातर कैंडिडेट उसमें अटक जाते हैं. 

सवाल 1: यदि MIRROR = RORRIM, तो WINDOW = ?
जवाब: WODNIW

सवाल 2: यदि ALL = 36, THEN = 56, तो COOL = ?
जवाब: 49

सवाल 3: एक संख्या को 5 से गुणा करके 20 घटाया जाता है, परिणाम 35 आता है, तो वह संख्या क्या है?
जवाब: 11

सवाल 4: 2, 6, 12, 20, ... अगला नंबर क्या होगा?
जवाब: 30

सवाल 5: 1, 4, 9, 16, ... अगला नंबर क्या है?
जवाब: 25

सवाल 6: 2, 3, 10, 15, 26... अगला नंबर क्या होगा?
जवाब: 35

सवाल 7: यदि MANGO = 52, तो APPLE = ?
जवाब: 50

सवाल 8: यदि RAMA को 181311 लिखा जाए, तो LAXMI को क्या लिखा जाएगा?
जवाब: 12124139

सवाल 9: यदि 'WATER' = YCVGT' है, तो 'FIRE' = ?"
जवाब: HKTG

सवाल 10: एक संख्या में 5 जोड़कर उसे 3 से गुणा किया जाए, तो परिणाम 36 आता है, वह संख्या क्या है?
जवाब: 7 

