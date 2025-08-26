Reasoning Question: एक लाइन में A, B, C, D, E हैं..B, C के बाएं है और A, D के दाएं है; E सबसे दाएं है तो बताओ बीच में कौन?
Reasoning Question: एक लाइन में A, B, C, D, E हैं..B, C के बाएं है और A, D के दाएं है; E सबसे दाएं है तो बताओ बीच में कौन?

Reasoning Top 10 Question and Answer: अगर आप खुद को जीनिएस मानते हैं तो 5 सेकंड में बताएं इस सवाल का जवाब..एक लाइन में A, B, C, D, E हैं..B, C के बाएं है और A, D के दाएं है; E सबसे दाएं है तो बताओ बीच में कौन?

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 26, 2025, 12:21 PM IST
Reasoning Question: एक लाइन में A, B, C, D, E हैं..B, C के बाएं है और A, D के दाएं है; E सबसे दाएं है तो बताओ बीच में कौन?

Blood Relation Questions: रीजनिंग यानी आपकी सोचने और समझने की एक परीक्षा है.  रीजनिंग के सवाल और जवाब हमारे सोचने की शक्ति को दर्शाता है.  ये एक ऐसा विषय है जो ज्यादातर प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है. अगर आप भी किसी बैंक या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेचन और आंसर आपके काम की हो सकती है. कोशिश करें कि आप इन सवालों के उत्तर खुद से देनें का ट्राई करें. 

1. सवाल- अगर सभी पंखे को बल्ब कहा जाए, सभी बल्ब को ट्यूब और सभी ट्यूब को कुर्सी कहा जाए, तो गर्मी में हवा देने वाला उपकरण क्या कहलाएगा?
जवाब- बल्ब

2. सवाल- CAT → DBU, तो DOG = ? क्या होगा
जवाब- EPH

3. सवाल- पुस्तक का मतलब पढ़ना तो पेन का मतलब क्या हुआ?
जवाब- लिखना

GK Quiz: दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन-सी है?

4. सवाल- CAT = 3120, DOG = 4157, तो BAT = ?
जवाब- 2120

5. सवाल- एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10km चलता है, फिर वह बाएं 5km, और फिर बाएं 10km चलता है..तो बताओ वह व्यक्ति अब किस दिशा की ओर?
जवाब- पश्चिम

6. सवाल- अगर 5 × 2 = 12, 6 × 3 = 21, 7 × 4 = 32, तो 8 × 5 = ?
जवाब- 45 (हर एक में +2, +3, +4 ..)

7. सवाल- अगर DELHI = 73541 और CALCUTTA = 82589662, तो CALICUT = ?
जवाब- 8251826

8. सवाल- डॉक्टर = हॉस्पिटल, टीचर = क्या ?
जवाब- स्कूल

9. सवाल- पांच लोग एक लाइन में बैठे हैं – A, B, C, D, E.. B, C के बाएं है..A, D के दाएं है; E सबसे दाएं है.. तो बीच में कौन बैठा है?
जवाब- डी (B – C – D – A – E ये है सही क्रम)

10. सवाल- एक लड़के को इशारा करते हुए खुशी ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के बेटा है? वह लड़का खुशी का क्या लगेगा है?
जवाब- भाई

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

;