Reasoning Questions: कठिन नहीं, मजेदार हैं ये रीजनिंग सवाल! आप भी करें ट्राई

Reasoning Tricky Questions And Answers: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, जिनका सपना उसमें सफलता हासिल करना होता है. ऐसे में अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके पास हर एक विषय सहित जनरल नॉलेज की मजबूत जानकारी के साथ स्ट्रांग लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ट्रिकी रीजनिंग के 10 यूनिक सवाल और उनके सही जवाब लेकर आए हैं, जो आपकी एग्जाम की तैयारी करने में मदद करेगा. इसी के साथ आप इन सवालों को हर कर अपने तैयारी की जांच भी खुद कर सकेंगे.

सवाल 1: 2, 6, 12, 20, 30, ?

जवाब: 42

सवाल 2: AB, CD, EF, GH, ?

जवाब: IJ

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: WATER = 5, MILK = 4, तो BUTTER = ?

जवाब: 6

सवाल 4: 4, 9, 6, 14, 8, 19, ?

जवाब: 10

सवाल 5: पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है। 8 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी होगी, तो अभी दोनों की उम्र क्या है?

जवाब: पुत्र = 4 साल, पिता = 16 साल।

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: तेज दिमाग वालों के लिए 10 ट्रिकी रीजनिंग सवाल, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?

सवाल 6: 144 : 12 :: 196 : ?

जवाब: 14

सवाल 7: 1, 4, 9, 16, 25, ?

जवाब: 36

सवाल 8: 7, 10, 8, 11, 9, 12, ?

जवाब: 10

सवाल 9: अगर CAT = 3120, तो DOG = ?

जवाब: 4157

सवाल 10: 15, 25, 40, 65, 105, ?

जवाब: 170

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: रीजनिंग चैलेंज: हर सवाल एक पहेली, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?