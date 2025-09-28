Reasoning Questions: सोच-समझकर बताएं रीजनिंग के इन सवालों का जवाब, हल करना बिल्कुल भी नहीं है आसान!

Reasoning Tricky Questions And Answers: भारत के अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब उम्मीदवारों के नॉलेज की जांच के साथ उनके लॉजिकल थिंकिंग की जांच के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रिकी रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर अलग-अलग प्रकार के ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशन होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको लिए 10 सवाल लेकर आए हैं, जिसे हल करने के बाद आपके अपनी तैयारी की जांच का आकलन खुद कर सकेंगे.

सवाल 1: यदि + का अर्थ-, – का अर्थ x, x का अर्थ ÷ और ÷ का अर्थ + हो, तो 18 × 6 ÷ 7 + 5 – 3 = ?

जवाब: -5

सवाल 2: यदि – का अर्थ है +, + का अर्थ है -, x का अर्थ है ÷, ÷ का अर्थ है x, तो (380-20) × 100 + 2 = ?

जवाब: 2

सवाल 3: अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा?

जवाब: 12वां अक्षर T होगा.

सवाल 4: शब्द 'ADULTERATION' में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवां अक्षर क्या होगा?

जवाब: L

सवाल 5: शब्द ‘INTRODUCE' को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए, तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन-सा अक्षर होगा?

जवाब: D

सवाल 6: EIGK : EACY :: RVTX : ?

जवाब: RMPL

सवाल 7: DHLPTX : BFJNRV :: CGKOSW : ?

जवाब: AEIMQU

सवाल 8: दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? 2,9,17,30,50,81,125,.......?

जवाब: 186

सवाल 9: किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, उनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरो की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी?

जवाब: मुर्गियों की संख्या 26 होगी.

सवाल 10: अमन, बबलू का पिता है। बबलू, चंदन का भाई है। चंदन, देव का पुत्र है, तो बताओ अमन का देव के साथ क्या संबंध है?

जवाब: अमन का देव से ससुर का संबंध है.

