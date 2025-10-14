Advertisement
Reasoning Questions: रीजनिंग के 10 दिमाग घुमा देने वाले सवाल, हल करके देखें कितना तेज हैं आपका दिमाग

Tricky Reasoning Questions: कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को अपने नॉलेज के साथ लॉजिकल थिंकिंग पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि अब अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंक के अलग-अलग प्रकार के कई सवाल पूछे जाते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 14, 2025, 11:53 PM IST
Reasoning Tricky Questions And Answers: भारत में हर साल अलग-अलग प्रकार के कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनरल नॉलेज के सवाल के साथ अब अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के सवाल भी पूछे जाते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं में  ट्रिकी रीजनिंग के सवाल कैंडिडेट्स के लॉजिकल थिंकिंग की जांच के उद्देश्य से पूछे जाते हैं. अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन 10 सावलों को हर कर अपने दिमाग की जांच कर लेनी चाहिए कि वो कितना तेज और कितना काम करने की जरूरत है.

सवाल 1: ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं । यदि सिक्के 3 : 4 : 2 के अनुपात में हैं , तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है?
जवाब: 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 72 है.

सवाल 2: एक विशेष भाषा में ‘STORK’ को ‘URROO’ लिखा जाता है और ‘ASHES’ को ‘CQKBW’ लिखा जाता है, तो ‘BUNKE’ को किस प्रकार लिखा जाएगा?
जवाब: BUNKE को  DSQHI लिखा जाएगा.

सवाल 3: 15 : 210 :: ? : 90 : 20 : 380
जवाब: 10

सवाल 4: यदि किसी सांकेतिक भाषा में MEACAT को ZVNGZX के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CORNOR को किस प्रकार लिखा जाएगा?
जवाब: CORNOR को  ILXILM लिखा जाएगा. 

सवाल 5: एक थैले में 50 पैसे, ₹1 और ₹2 के सिक्के 2 : 3 : 4 के अनुपात में हैं । यदि कुल राशि ₹240 है, तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है?
जवाब: थैले में सिक्कों की कुल संख्या 180 है.

सवाल 6: 0, 6, 24, 60, 120, 210, ?
जवाब: 336

सवाल 7: यदि P का अर्थ ×, Q का अर्थ ÷, R का अर्थ + और S है -, तो 154 Q 14 S 7 P 3 R 25 का मान क्या है?
जवाब: 15

सवाल 8: राम, श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया, श्याम की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन है?
जवाब: जगत का चाचा राम है.

सवाल 9: यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए?
जवाब: वह संख्या 300 है.

सवाल 10: 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं । यदि सिक्के 5 : 3 : 1 के अनुपात में हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है?
जवाब: 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है. 

