Advertisement
trendingNow12940574
Hindi Newsशिक्षा

Reasoning Questions: केवल समझदार लोग ही बता पाएंगे इन सवालों का सही जवाब, एक बार आप भी करें प्रयास

Tricky Reasoning Questions: प्रतियोगी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास नॉलेज के साथ लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए अलग-अलग प्रकार के 10 ट्रिकी रीजनिंग के सवाल लेकर आए हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Reasoning Questions: केवल समझदार लोग ही बता पाएंगे इन सवालों का सही जवाब, एक बार आप भी करें प्रयास

Reasoning Tricky Questions And Answers: भारत समेत दुनिया के अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब उम्मीदवारों से अलग-अलग प्रकार के ट्रिकी रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, ताकि उम्मीदवारों के नॉलेज के साथ लॉजिकल थिंकिंग की भी जांच की जा सकें. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 रीजनिंग के सवालों को हल कर अपनी तैयारी का आकलन कर लेना चाहिए.  

सवाल 1: सुमित का परिचय देते हुए, रमेश ने कहा, 'वह मेरे भाई की पत्नी के पिता का पुत्र है,' तो बताओ सुमित का रमेश के साथ क्या संबंध है?
जवाब: सुमित का रमेश से साला का संबंध है. 

सवाल 2: P, Q का पिता है और R, S का पुत्र है। T, P का भाई है। Q, R की बहन है, तो बताओ S, T से किस प्रकार संबंधित है?
जवाब: S, T की भाभी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: यदि FRIDGE को GTLHLK लिखा जाता है, तो उसी भाषा में KETTLE को कैसे लिखा जाएगा?
जवाब:  KETTLE को LGWXQK लिखा जाएगा. 

सवाल 4: LEAP : KFZQ :: CLOS : BMNT :: EJOT : ?
जवाब: DKNU

सवाल 5: किसी कूट भाषा में BOLT को 2965 लिखा जाता है, DOLE को 5723 लिखा जाता है, JADY को 0368 लिखा जाता है और MASB को 4819 लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में BTO को क्या लिखा जाएगा?
जवाब: BTO को 962 लिखा जाएगा. 

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: सोच-समझकर बताएं रीजनिंग के इन सवालों का जवाब, हल करना बिल्कुल भी नहीं है आसान!

सवाल 6: 7584 : 5362 :: 4673 : ?
जवाब: 2451

सवाल 7: यदि किसी सांकेतिक भाषा में MEACAT को ZVNGZX के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CORNOR को किस प्रकार लिखा जाएगा?
जवाब:  CORNOR को ILXILM लिखा जाएगा. 

सवाल 8: 2, 3, 3, 5, 10, 13, ?, 43, 172, 177
जवाब: 39

सवाल 9: यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था?
जवाब: 2 मार्च, 2013 को  रविवार होगा. 

सवाल 10: 1000 में से 10 को कितनी बार घटाया जा सकता है?
जवाब: 1000 में से 10 को केवल एक बार घटाया जा सकता है, क्योंकि एक बार घटाने के बाद संख्या 1000 नहीं, बल्कि 990 हो जाती है.

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: रीजनिंग के टॉप 10 ट्रिकी सवाल, जवाब देकर खुद जांच ले अपना तेज दिमाग

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

reasoning questionsTricky Reasoning Questions

Trending news

TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
;