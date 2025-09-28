Reasoning Questions: केवल समझदार लोग ही बता पाएंगे इन सवालों का सही जवाब, एक बार आप भी करें प्रयास

Reasoning Tricky Questions And Answers: भारत समेत दुनिया के अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब उम्मीदवारों से अलग-अलग प्रकार के ट्रिकी रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, ताकि उम्मीदवारों के नॉलेज के साथ लॉजिकल थिंकिंग की भी जांच की जा सकें. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 रीजनिंग के सवालों को हल कर अपनी तैयारी का आकलन कर लेना चाहिए.

सवाल 1: सुमित का परिचय देते हुए, रमेश ने कहा, 'वह मेरे भाई की पत्नी के पिता का पुत्र है,' तो बताओ सुमित का रमेश के साथ क्या संबंध है?

जवाब: सुमित का रमेश से साला का संबंध है.

सवाल 2: P, Q का पिता है और R, S का पुत्र है। T, P का भाई है। Q, R की बहन है, तो बताओ S, T से किस प्रकार संबंधित है?

जवाब: S, T की भाभी है.

सवाल 3: यदि FRIDGE को GTLHLK लिखा जाता है, तो उसी भाषा में KETTLE को कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: KETTLE को LGWXQK लिखा जाएगा.

सवाल 4: LEAP : KFZQ :: CLOS : BMNT :: EJOT : ?

जवाब: DKNU

सवाल 5: किसी कूट भाषा में BOLT को 2965 लिखा जाता है, DOLE को 5723 लिखा जाता है, JADY को 0368 लिखा जाता है और MASB को 4819 लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में BTO को क्या लिखा जाएगा?

जवाब: BTO को 962 लिखा जाएगा.

सवाल 6: 7584 : 5362 :: 4673 : ?

जवाब: 2451

सवाल 7: यदि किसी सांकेतिक भाषा में MEACAT को ZVNGZX के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CORNOR को किस प्रकार लिखा जाएगा?

जवाब: CORNOR को ILXILM लिखा जाएगा.

सवाल 8: 2, 3, 3, 5, 10, 13, ?, 43, 172, 177

जवाब: 39

सवाल 9: यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था?

जवाब: 2 मार्च, 2013 को रविवार होगा.

सवाल 10: 1000 में से 10 को कितनी बार घटाया जा सकता है?

जवाब: 1000 में से 10 को केवल एक बार घटाया जा सकता है, क्योंकि एक बार घटाने के बाद संख्या 1000 नहीं, बल्कि 990 हो जाती है.

