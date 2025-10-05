Reasoning Questions: अंग्रेजी वर्णमाला से जुड़े हैं ये 10 ट्रिकी रीजनिंग के सवाल, ध्यान से दें सही जवाब

Tricky Reasoning Questions: अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 रीजनिंग के सवालों के सवालों को एक बार जरूर से हल करना चाहिए.
Reasoning Tricky Questions And Answers: अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके आप अच्छी नॉलेज के साथ ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने के लिए लॉजिकल थिंकिंग का होना भी बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 अंग्रेजी वर्णमाला से जुड़े रीजनिंग के सवाल लेकर आए है. जिसे हल करने के बाद आप खुद ही अपनी तैयारी की जांच कर सकेंगे.
सवाल 1: अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा?
जवाब: S
सवाल 2: YTOJ : XSNI : : WRMH : ?
जवाब: VQLG
सवाल 3: STAR : RATS : : WARD : ?
जवाब: DRAW
सवाल 4: शब्द ‘INTRODUCE' को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए, तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन-सा अक्षर होगा?
जवाब: D
सवाल 5: अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा?
जवाब: R
सवाल 6: शब्द 'COMMUNICATIONS' में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे, इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए, तो अपने दाएं से गणना करने पर दसवां अक्षर कौन-सा होगा?
जवाब: 10वां अक्षर N होगा.
सवाल 7: शब्द 'ADULTERATION' में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवां अक्षर क्या होगा?
जवाब: L
सवाल 8: DCBA : WXYZ : : IJKL : ?
जवाब: RQPO
सवाल 9: अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा?
जवाब: K
सवाल 10: FGEHJ: BCADF : : VWUXZ : ?
जवाब: OPNQS
