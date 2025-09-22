Reasoning Questions: रीजनिंग के टॉप 10 ट्रिकी सवाल, जवाब देकर खुद जांच ले अपना तेज दिमाग

Tricky Reasoning Questions: अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता हासिल करने की इच्छा रखते हैं, तो आपके अंदर नॉलेज के साथ ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशन होना भी बहुत जरूरी है.
Reasoning Tricky Questions And Answers: भारत में लाखों की संख्या में युवा अलग-अलग प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे रहते हैं. अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास नॉलेज के साथ विभिन्न प्रकार के रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशन होना भी बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए अलग-अलग प्रकार के 10 ट्रिकी रीजनिंग के सवाल और जवाब लेकर आए हैं.
सवाल 1: यदि + का अर्थ x, – का अर्थ ÷, x का अर्थ – और ÷ का अर्थ + हो, तो 3 + 2 ÷ 8 – 4 x 2 =?
जवाब: 6
सवाल 2: यदि एक विशेष भाषा में 'CAT' को '25' और 'FAN' को '22' लिखा जाए, तो इसी कोड भाषा में 'SHE' को किस प्रकार लिखा जाएगा?
जवाब: SHE को 33 लिखा जाएगा.
सवाल 3: AMPY : DPSB : : EVFZ : ?
जवाब: HYIC
सवाल 4: P, Q, R, S और T पांच बहने हैं । P, Q से छोटी है परंतु T से लंबी है । R सबसे लंबी है और S, Q से थोड़ी छोटी है और P से थोड़ी लंबी है, तो बताओ सबसे छोटी बहन कौन-सी है?
जवाब: सबसे छोटी बहन T है.
सवाल 5: एक कोड भाषा में MORNING को RUWSOSL लिखा जाए, तो उसी भाषा में TUESDAY को कैसे लिखा जाएगा?
जवाब: TUESDAY को YAKXIGD लिखा जाएगा.
सवाल 6: एक विशेष भाषा में ‘STORK’ को ‘URROO’ लिखा जाए और ‘ASHES’ को ‘CQKBW’ लिखा जाए, तो ‘BUNKE’ को किस प्रकार लिखा जाएगा?
जवाब: BUNKE को DSQHI लिखा जाएगा.
सवाल 7: LEAP : KFZQ :: CLOS : BMNT :: EJOT : ?
जवाब: DKNU
सवाल 8: पांच लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया, राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया, आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया, तो दौड़ किसने जीती?
जवाब: दौड़ गौरव ने जीता.
सवाल 9: रमेश और सुरेश भाई-भाई हैं, राखी और गीता आपस में बहनें हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है, बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध हुआ?
जवाब: सुरेश और राखी का आपस में चाचा का संबंध हुआ.
सवाल 10: एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की संख्या 35 और पैरों की संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या कितनी है?
जवाब: तोतों की संख्या 25 है.
