Reasoning Questions: ये हैं रीजनिंग के 10 टेढ़े सवाल... जो UPSC, SSC और बैंक एग्जाम में करते हैं सबको परेशान!

Reasoning Tricky Questions And Answers: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज (GK) के साथ-साथ रीजनिंग से जुड़े सवालों को हल करने का कौशल होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अब अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लॉजिकल थिंकिंग, निर्णय लेने की क्षमता, विश्लेषण शक्ति और तेजी से समस्या सुलझाने के कौशल को परखने के लिए अलग-अलग प्रकार के ट्रिकी रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं. जिसमें कैंडिडेट्स अक्सर उलझ कर रह जाते हैं. ऐसे में अगर आप सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 सवालों को हर कर अपनी तैयारी की जांच जरूर से करनी चाहिए.

सवाल 1: CAT = 24 और DOG = 26, तो BAT = ?

जवाब: BAT = 23

सवाल 2: 3, 9, 27, 81, ?

जवाब: 243

सवाल 3: अगर 12 का मतलब 6 है, 20 का मतलब 10 है, तो 30 का मतलब क्या होगा?

जवाब: 30 का मतलब 15 होगा.

सवाल 4: एक आदमी दक्षिण की ओर देख रहा है, वह 270° बाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में देख रहा होगा?

जवाब: अब वह आदमी पूर्व दिशा की ओर देख रहा होगा.

सवाल 5: अगर 'MANGO' = 50 और 'APPLE' = 40, तो 'GRAPE' = ?

जवाब: GRAPE = 55

सवाल 6: 2, 6, 12, 20, 30, ?

जवाब: 42

सवाल 7: एक ट्रेन 60 किमी/घंटा की गति से 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है?

जवाब: ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है.

सवाल 8: अगर 'EARTH' को 'FSBSI' लिखा जाए, तो 'MOON' को कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: MOON को NPPQ लिखा जाएगा.

सवाल 9: एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा गया- 'वह मेरे पिता के भाई का बेटा है', तो वह व्यक्ति कौन है?

जवाब: वह व्यक्ति चचेरा भाई (Cousin Brother) है.

सवाल 10: अगर कोड भाषा में 'BOOK' = 'COOL' लिखा गया है, तो 'LOOK' को कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: LOOK को MOOL लिखा जाएगा.

