Reasoning Questions: ब्रेन को हिला देने वाले रीजनिंग क्वेश्चन, जो हल करे वही जीनियस!

Tricky Reasoning Questions: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए एक उम्मीदवार में नॉलेज के साथ लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है. इसलिए हम आपके लिए 10 ट्रिकी रीजनिंग के सवाल और जवाब लेकर आए हैं.
Trending Photos
Reasoning Tricky Questions And Answers: किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को केवल नॉलेज ही नहीं, बल्कि अपने लॉजिकल थिंकिंग पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग के अलग-अलग प्रकार के कई सवाल पूछे जाते हैं, जो क्वालीफाइंग अंक स्कोर करते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन सवालों को एक बार जरूर से सॉल्व करना चाहिए.
सवाल 1: एक आदमी की ओर इशारा करते हुए श्याम ने कहा, 'वह मेरी मां के भाई के बेटे हैं', तो बताओ वह आदमी श्याम का क्या लगता है?
जवाब: वह आदमी श्याम का चचेरा भाई (Cousin) लगता है.
सवाल 2: एक पासे में 1 के सामने 6 है, 2 के सामने 5 है, तो 3 के सामने कौन होगा?
जवाब: 3 के सामने 4 होगा.
सवाल 3: सूर्य : दिन :: चंद्रमा : ?
जवाब: रात
सवाल 4: 2, 6, 12, 20, 30, ?
जवाब: 42
सवाल 5: एक महिला ने एक लड़के से कहा, 'तुम मेरे भाई के बेटे हो', वह महिला उस लड़के की क्या लगती है?
जवाब: महिला उस लड़के की बुआ/फूफी (Aunt) लगती है.
ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: रीजनिंग के 10 दिमाग घुमा देने वाले सवाल, हल करके देखें कितना तेज हैं आपका दिमाग
सवाल 6: एक व्यक्ति ने कहा, 'वह मेरी पत्नी की मां की इकलौती संतान का बेटा है', वह व्यक्ति उस लड़के का क्या लगता है?
जवाब: व्यक्ति उस लड़के का पिता (Father) लगता है.
सवाल 7: रीना ने एक महिला की ओर इशारा करके कहा, 'यह उस व्यक्ति की मां जो है, वो मेरी मां की सास है', रीना उस महिला की क्या लगेगी?
जवाब: रीना उस महिला की पोती (Granddaughter) लगेगी.
सवाल 8: यदि एक कूट भाषा में MORNING को RUWSOSL लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में TUESDAY को कैसे लिखा जाएगा?
जवाब: TUESDAY को YAKXIGD लिखा जाएगा.
सवाल 9: 2, 3, 3, 5, 10, 13, ?, 43, 172, 177?
जवाब: 39
सवाल 10: किसी कूट भाषा में BOLT को 2965, DOLE को 5723, JADY को 0368 और MASB को 4819 लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में BTO को क्या लिखा जाएगा?
जवाब: BTO को 962 लिखा जाएगा.
ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: सोच-समझकर बताएं रीजनिंग के इन सवालों का जवाब, हल करना बिल्कुल भी नहीं है आसान!