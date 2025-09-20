Reasoning Questions: बुद्धि होगी जिसकी शार्प, वही दे पाएगा रीजनिंग के इन 10 ट्रिकी सवालों के जवाब

Tricky Reasoning Questions: अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास नॉलेज के साथ अलग-अलग प्रकार के ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल भी होना चाहिए.
Reasoning Tricky Questions And Answers: अब अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में कैंडिडेट्स के नॉलेज के साथ उनके लॉजिकल थिंकिंग को चेक करने के लिए जनरल नॉलेज के सवालों के साथ विभिन्न प्रकार के रीजनिंग के सवाल भी पूछे जाते हैं.ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता सफलता हासिल करने के आपके पास नॉलेज के साथ अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के ट्रिकी सवालों को हल करने का कौशल भी होना चाहिए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए रीजनिंग के 10 सवाल और उसके जवाब लेकर आए हैं.
सवाल 1: यदि ‘A’ का अर्थ ‘x’, ‘B’ का अर्थ ‘÷’, ‘C’ का अर्थ ‘+’ और ‘D’ का अर्थ ‘-‘ हो, तो 21 C 3 D 6 A 8 B 2 = ?
जवाब: 0
सवाल 2: 46 : 11 :: 30 : 7 :: 50 : ?
जवाब: 12
सवाल 3: रेखा कॉलेज से चलकर 3 किमी पूर्व की ओर जाती है, फिर दाएं मुड़कर 2 किमी चलती है, फिर से दाएं मुड़कर चलती है , तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में होगा ?
जवाब: रेखा का मुख पश्चिम दिशा में होगा.
सवाल 4: F : 216 :: L : .....?
जवाब: 1728
सवाल 5: F, A का भाई है । C, A की पुत्री है । K, F की बहन है । G, C का भाई है, तो बताओ G का चाचा कौन है?
जवाब: G का चाचा F है.
सवाल 6: यदि 14#13=9 और 27#36=18, तो 46#31=.....?
जवाब: 14
सवाल 7: यदि 1+4=9, 2+8=18, 3+6=15 तो 7+8=......?
जवाब: 23
सवाल 8: एक चींटी 3 मीटर चलती है, फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, तो बताओ अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है?
जवाब: 5 मीटर
सवाल 9: एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतरों की संख्या कितनी है ?
जवाब: कबूतरों की संख्या 68 होगी.
सवाल 10: किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, उनके पैरों की संख्या 140 और सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी?
जवाब: मुर्गियों की संख्या 26 होगी.
