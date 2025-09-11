Reasoning Questions: ये हैं रीजनिंग के 10 दिमाग घुमाने वाले सवाल, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे तैयारी, जवाब देकर खुद जांच लें तैयारी

Reasoning Ability Tricky Questions And Answers: देश के अधिकांश युवा विभिन्न प्रकार के कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे रहते हैं. ऐसे में अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास जीके यानी जनरल नॉलेज की जानकारी के साथ विभिन्न प्रकार के रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल भी होना चाहिए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के 10 सवाल लेकर आए हैं. जिसे हल कर आप खुद अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं.

सवाल 1: YTOJ : XSNI : : WRMH : ?

जवाब: VQLG

सवाल 2: 9 : 24 :: ? : 6

जवाब: 3

सवाल 3: NEUROTIC : TICRONEU : : PSYCHOTIC : ?

जवाब: TICCHOPSY

सवाल 4: FLOWER : REWOLF : : FRUITS : ?

जवाब: STIURF

सवाल 5: यदि GECA का अर्थ 8642 हो, तो HFBD का अर्थ क्या होगा?

जवाब: HFBD का अर्थ 9735 होगा.

सवाल 6: अजय ने कहा , "यह लड़की मेरे मां की पोते की पत्नी है, "अजय उस लड़की का कौन है?

जवाब: अजय उस लड़की का ससुर है.

सवाल 7: मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है?

जवाब: बहन का

सवाल 8: यदि SIR को PSPIPR लिखा जाता है, तब MAN को कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: MAN को PMPAPN लिखा जाएगा.

सवाल 9: यदि TABLE को GZYOV लिखा जाए, तो JUICE को कैसे लिखा जाएगा?

जवाब: JUICE को QFRXY लिखा जाएगा.

सवाल 10: एक आदमी ने एक महिला से कहा, "आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है ", महिला का उस आदमी से क्या संबंध है?

जवाब: महिला का उस आदमी से बहन का संबंध है.

