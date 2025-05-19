Reasoning Questions: अगर SOUTH को NORTH लिखा जाए और EAST को WEST, तो सूर्योदय किस दिशा में होगा?

Tricky Reasoning Questions: किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास स्ट्रांग जनरल नॉलेज के साथ लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी होता है.
Reasoning Questions And Answers: देश के लाखों युवा किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे रहते हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके पास मजबूत जनरल नॉलेज के साथ स्ट्रांग लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके प्रैक्टिस के लिए 10 यूनिक ट्रिकी रीजनिंग के सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं.
सवाल 1: A, C, F, J, O, ?
जवाब: U
सवाल 2: Z, X, U, Q, L, ?
जवाब: F
सवाल 3: अगर 1 = 3, 2 = 6, 3 = 11, तो 4 = ?
जवाब: 18
सवाल 4: 7, 14, 28, 56, ?
जवाब: 112
सवाल 5: अगर भारत = 245, चीन = 239, तो नेपाल = ?
जवाब: 264
सवाल 6: अगर A = 1, B = 2, तो BAD = ?
जवाब: 7
सवाल 7: A, D, I, P, ?
जवाब: Y
सवाल 8: अगर CLOCK = 512, WATCH = 523, तो TIME = ?
जवाब: 433
सवाल 9: 1, 4, 9, 16, 25, ?
जवाब: 36
सवाल 10: अगर SOUTH को NORTH लिखा जाए और EAST को WEST, तो सूर्योदय किस दिशा में होगा?
जवाब: सूर्योदय NORTH दिशा में होगा.
