Reasoning Questions: अगर SOUTH को NORTH लिखा जाए और EAST को WEST, तो सूर्योदय किस दिशा में होगा?

Reasoning Questions And Answers: देश के लाखों युवा किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे रहते हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके पास मजबूत जनरल नॉलेज के साथ स्ट्रांग लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके प्रैक्टिस के लिए 10 यूनिक ट्रिकी रीजनिंग के सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं.

सवाल 1: A, C, F, J, O, ?

जवाब: U

सवाल 2: Z, X, U, Q, L, ?

जवाब: F

सवाल 3: अगर 1 = 3, 2 = 6, 3 = 11, तो 4 = ?

जवाब: 18

सवाल 4: 7, 14, 28, 56, ?

जवाब: 112

सवाल 5: अगर भारत = 245, चीन = 239, तो नेपाल = ?

जवाब: 264

सवाल 6: अगर A = 1, B = 2, तो BAD = ?

जवाब: 7

सवाल 7: A, D, I, P, ?

जवाब: Y

सवाल 8: अगर CLOCK = 512, WATCH = 523, तो TIME = ?

जवाब: 433

सवाल 9: 1, 4, 9, 16, 25, ?

जवाब: 36

सवाल 10: अगर SOUTH को NORTH लिखा जाए और EAST को WEST, तो सूर्योदय किस दिशा में होगा?

जवाब: सूर्योदय NORTH दिशा में होगा.

