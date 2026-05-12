भारत की वो गजब की ट्रेन, जो एक दो नहीं, 12 राज्यों से गुजरती है; नॉर्थ को साउथ से जोड़कर बनाती है रिकॉर्ड

भारतीय रेलवे को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है, जो हर दिन लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जो पटरी पर दौड़ते हुए आधा हिंदुस्तान नाप लेती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गजब ट्रेन की जो उत्तर के बर्फीले पहाड़ों को दक्षिण के नीले समंदर से मिला देती है. यह ट्रेन किसी फिल्मी सफर से कम नहीं है, क्योंकि यह एक या दो नहीं बल्कि देश के 12 राज्यों की संस्कृतियों और भाषाओं से होकर गुजरती है. अगर आप भी लंबी यात्राओं के शौकीन हैं और भारत की विविधता को करीब से देखना चाहते हैं, तो इस ट्रेन का सफर आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए. आखिर कौन सी है यह ट्रेन और क्या है इसकी खासियत?

उत्तर से दक्षिण तक का महा-सफर?

भारत की उस इकलौती और अनोखी ट्रेन का नाम हिमसागर एक्सप्रेस है, जो देश के मानचित्र पर उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का अद्भुत काम करती है. यह ट्रेन जम्मू-कश्मीर के पावन धाम श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा से अपनी यात्रा शुरू करती है और भारत के अंतिम छोर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है. अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान यह ट्रेन करीब 3790 किलोमीटर की विशाल दूरी तय करती है. यह भारत के सबसे लंबे रेल रूटों में से एक है, जो देश की भौगोलिक एकता का प्रतीक माना जाता है. उत्तर की ठंडक से दक्षिण की गर्मी तक का यह सफर यात्रियों को भारत के बदलते परिदृश्यों का गवाह बनाता है.

12 राज्यों और 69 स्टेशनों की यात्रा?

हिमसागर एक्सप्रेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह अपनी यात्रा के दौरान देश के 12 राज्यों से होकर गुजरती है. इनमें जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं. इतने राज्यों को पार करने वाली यह भारत की इकलौती ट्रेन है. इतना ही नहीं, यह ट्रेन रास्ते में कुल 69 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर रुकती है, जिससे लाखों यात्रियों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचने में आसानी होती है. इतने लंबे सफर में यात्रियों को अलग-अलग राज्यों का खान-पान और बोलियां अनुभव करने को मिलती हैं, जो इसे बेहद खास बनाता है.

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कैसा है ट्रेन का ढांचा?

इतनी लंबी दूरी तय करने वाली इस महत्वपूर्ण ट्रेन के रखरखाव (मेंटेनेंस) की पूरी जिम्मेदारी दक्षिण रेलवे (Southern Railway) के कंधों पर है. प्राइमरी मेंटेनेंस से लेकर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा तक का ध्यान यही जोन रखता है. हिमसागर एक्सप्रेस में कुल 20 डिब्बे होते हैं, जिन्हें हर वर्ग के यात्रियों की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें एसी 2-टायर, एसी 3-टायर, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे शामिल हैं. ट्रेन की बनावट और इसमें दी जाने वाली सुविधाएं लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं, ताकि 3790 किलोमीटर का सफर बोझिल न लगे.

कितना समय लगता है और क्या है यात्रा का रोमांच?

श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा से कन्याकुमारी तक पहुंचने में इस ट्रेन को लगभग 73 घंटे का समय लगता है. हालांकि, इतने लंबे सफर में 3 से 4 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन खिड़की के बाहर बदलते नजारे थकान महसूस नहीं होने देते. भारत में लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे हमेशा से पहली पसंद रहा है, और हिमसागर एक्सप्रेस उस पसंद का सबसे बड़ा उदाहरण है. दक्षिण रेलवे द्वारा संचालित यह ट्रेन न केवल यात्रियों को ढोती है, बल्कि भारत की विविध संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोने का काम भी करती है. अगर आप भी पूरे भारत को एक ही झटके में देखना चाहते हैं, तो इस रिकॉर्ड बनाने वाली ट्रेन की सवारी जरूर करें.