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रिन्यू ने कला के ज़रिए जलवायु परिवर्तन पर चर्चा को बढ़ाने के लिए कथक गुरु शोवना नारायण के साथ की साझेदारी

अ कॉल फॉर रिन्यूअल' (Fractured Harmonies: A Call for Renewal) पेश किया है.

Published: Sep 13, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 02:29 PM IST
रिन्यू ने कला के ज़रिए जलवायु परिवर्तन पर चर्चा को बढ़ाने के लिए कथक गुरु शोवना नारायण के साथ की साझेदारी

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