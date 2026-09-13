/रिन्यू ने कला के ज़रिए जलवायु परिवर्तन पर चर्चा को बढ़ाने के लिए कथक गुरु शोवना नारायण के साथ की साझेदारी

भारत की प्रमुख क्लीन एनर्जी और डीकार्बोनाइज़ेशन कंपनी रिन्यू ने भारत की जानी-मानी कथक कलाकार पद्मा श्री गुरु डॉ. शोवना नारायण के साथ मिलकर 'फ्रैक्चर्ड हारमनीज़: अ कॉल फॉर रिन्यूअल' (Fractured Harmonies: A Call for Renewal) पेश किया है. यह प्रकृति के साथ इंसान के रिश्ते और धरती के प्रति हमारी साझा ज़िम्मेदारी की एक प्रभावशाली कलात्मक प्रस्तुति है.
यह पहल स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देने की रिन्यू की कोशिश का हिस्सा है. कंपनी ने कथक गुरु शोवना नारायण के साथ मिलकर कला के माध्यम से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है.
कमानी ऑडिटोरियम में क्या हुआ?
गुरुवार, 10 सितंबर को नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में शास्त्रीय नृत्य, संगीत और विज़ुअल स्टोरीटेलिंग के जरिए पर्यावरण से जुड़ी गंभीर चुनौतियों को दिखाया गया. इसमें नदियों और जंगलों के नुकसान के साथ-साथ पृथ्वी से परे इंसानों के बढ़ते दायरे जैसे मुद्दों को भी सामने रखा गया. इस शाम भारत में UN के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर स्टीफन प्रीसनर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए.
'क्लीन एनर्जी हमसे है' क्या है?
इस कोशिश के केंद्र में रिन्यू का कैंपेन 'क्लीन एनर्जी हमसे है' (Clean Energy Humse Hai) है. यह कैंपेन पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को हर भारतीय के लिए निजी और जरूरी बनाने पर जोर देता है. इसका संदेश है कि स्वच्छ ऊर्जा सिर्फ टेक्नोलॉजी या नीतियों के बारे में नहीं है, बल्कि यह हम सभी से जुड़ी है.
'फ्रैक्चर्ड हारमनीज़' में क्या दिखाया गया?
गुरु डॉ. शोवना नारायण और उनकी 'असावरी रिपर्टरी' द्वारा तैयार किया गया 'फ्रैक्चर्ड हारमनीज़' चार हिस्सों में पेश किया गया. इसमें प्रदूषित नदियों और समुद्रों, पेड़ों की कटाई और समुदायों पर इसके असर, अंतरिक्ष में इंसानों की बढ़ती मौजूदगी और अंतरिक्ष के कचरे यानी स्पेस डेब्रिस (Space Debris) की चुनौती को दिखाया गया.
'नेचर की हारमनी' कैसे बहाल होगी?
यह प्रस्तुति 'नेचर की हारमनी को बहाल करने' (Restoring Nature’s Harmony) के संदेश के साथ खत्म हुई. इसके जरिए जागरूकता से सामूहिक कार्रवाई की ओर बढ़ने का आह्वान किया गया. प्रस्तुति का संदेश था कि प्रकृति के साथ संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए साझा जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयास जरूरी हैं.
कथक के जरिए क्या संदेश दिया गया?
यह प्रस्तुति कथक के माध्यम से सूरज, हवा और पानी की पुनर्जीवित करने वाली ताकतों को दर्शाती है. इसके जरिए दर्शकों को पर्यावरण के साथ इंसान के रिश्ते और एक नई शुरुआत की संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया.
वैशाली निगम सिन्हा ने क्या कहा?
इस मौके पर रिन्यू की को-फाउंडर वैशाली निगम सिन्हा ने कहा कि 'क्लीन एनर्जी हमसे है' का मकसद यह समझना है कि साफ-सुथरे भविष्य की ओर बढ़ना किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि कला में हमें रुकने, सोचने और महसूस करने की अनोखी क्षमता होती है. गुरु डॉ. शोवना नारायण के साथ सहयोग इस संदेश को एक नए और असरदार तरीके से सामने लाता है.
'फ्रैक्चर्ड हारमनीज़' क्या याद दिलाता है?
वैशाली निगम सिन्हा ने आगे कहा कि 'फ्रैक्चर्ड हारमनीज़' हमें याद दिलाता है कि आज हम जो फैसले लेते हैं, उनका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है. लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाता है कि बदलाव और सुधार मुमकिन है. जब हम अपनी साझा जिम्मेदारी को समझते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो हम संतुलन फिर से बना सकते हैं.
गुरु शोवना नारायण ने क्या कहा?
गुरु शोवना नारायण ने भी इस प्रस्तुति पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि 'फ्रैक्चर्ड हारमनीज़' उनके दिल के बहुत करीब है. डांस के जरिए उन्होंने अपने समय के कुछ सबसे अहम मुद्दों से जुड़ने की कोशिश की है. यह प्रोडक्शन न सिर्फ उन चीजों को मानता है जो खो रही हैं, बल्कि यह नई शुरुआत और संतुलन बहाल करने की हमारी साझा क्षमता पर भी ध्यान देता है.