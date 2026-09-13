/रिन्यू ने कला के ज़रिए जलवायु परिवर्तन पर चर्चा को बढ़ाने के लिए कथक गुरु शोवना नारायण के साथ की साझेदारी

इस मौके पर रिन्यू की को-फाउंडर वैशाली निगम सिन्हा ने कहा कि 'क्लीन एनर्जी हमसे है' का मकसद यह समझना है कि साफ-सुथरे भविष्य की ओर बढ़ना किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि कला में हमें रुकने, सोचने और महसूस करने की अनोखी क्षमता होती है. गुरु डॉ. शोवना नारायण के साथ सहयोग इस संदेश को एक नए और असरदार तरीके से सामने लाता है.