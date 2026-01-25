Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर कौन होंगे चीफ गेस्ट? जानिए थीम और खास मेहमानों की लिस्ट

Republic Day 2026 Theme: भारतीय संविधान लागू हुए 77 साल पूरे हो गए है. सोमवार, 26 जनवरी, 2026 को देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. गणतंत्र दिवस देश के लिए एक राष्ट्रीय पर्व है, जिसके लिए देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, लेकिन मुख्य समारोह का आयोजन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा, जिसमें देश और विदेश के प्रतिष्ठित गणमान्य और मेहमान शामिल होंगे. क्या आप जानते हैं, इस साल के गणतंत्र दिवस का थीम क्या है और कौन मुख्य अतिथि होंगे? आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं, इसी के साथ स्पेशल मेहमानों के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं.

77वें गणतंत्र दिवस थीम?

77वें गणतंत्र दिवस का थीम (Republic Day 2026 Theme) 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ है. इसलिए इस साल गणतंत्र दिवस समारोह 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्रित होगा.

कौन हैं 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि?

2026 में मनाए जाने वाले 77वें गणतंत्र दिवस के लिए भारत ने दो प्रमुख विश्व नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. जिनमें एक यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट 'एंटोनियो कोस्टा' दूसरी यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट 'उर्सुला वॉन डेर लेयेन' हैं. ये दोनों मुख्य अतिथि 25 से 27 जनवरी, 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे.

77वें गणतंत्र दिवस के स्पेशल अतिथि कौन?

26 जनवरी, 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर होने वाले समारोह में देशभर से करीब 10,000 स्पेशल मेहमानों को आमंत्रित किया गया है. रक्षा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, समारोह में शामिल होने वाले मेहमान अलग-अलग क्षेत्रों से आए हैं, जिन्होंने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. जिनमें- रोजगार और आय बढ़ाने, नए इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्ट-अप, सेल्फ हेल्प ग्रुप और सरकार की योजनाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शामिल हैं.

स्पेशल मेहमानों की लिस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप के विजेता, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान और इसरो के उन साइंसिस्ट/तकनीकी व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्होंने गगनयान और चंद्रयान जैसे हाल के इसरो मिशन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इसके अलावा, गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों सहित कई अतिरिक्त अतिथियों को आमंत्रित किया गया है.

