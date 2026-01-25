Advertisement
trendingNow13086161
Hindi Newsशिक्षाRepublic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर कौन होंगे चीफ गेस्ट? जानिए थीम और खास मेहमानों की लिस्ट

Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर कौन होंगे चीफ गेस्ट? जानिए थीम और खास मेहमानों की लिस्ट

Republic Day 2026 Chief Guest: गणतंत्र दिवस 2026 का थीम क्या है और 77वें गणतंत्र दिवस के कर्तव्य पथ समारोह में मुख्य और स्पेशल अतिथि कौन होंगे? आइए इस लेख में हम आपको बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर कौन होंगे चीफ गेस्ट? जानिए थीम और खास मेहमानों की लिस्ट

Republic Day 2026 Theme: भारतीय संविधान लागू हुए 77 साल पूरे हो गए है. सोमवार, 26 जनवरी, 2026 को देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. गणतंत्र दिवस देश के लिए एक राष्ट्रीय पर्व है, जिसके लिए देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, लेकिन मुख्य समारोह का आयोजन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा, जिसमें देश और विदेश के प्रतिष्ठित गणमान्य और मेहमान शामिल होंगे. क्या आप जानते हैं, इस साल के गणतंत्र दिवस का थीम क्या है और कौन मुख्य अतिथि होंगे? आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं, इसी के साथ स्पेशल मेहमानों के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं. 

77वें गणतंत्र दिवस थीम?
77वें गणतंत्र दिवस का थीम (Republic Day 2026 Theme) 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ है. इसलिए इस साल गणतंत्र दिवस समारोह 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्रित होगा.

कौन हैं 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि? 
2026 में मनाए जाने वाले 77वें गणतंत्र दिवस के लिए भारत ने दो प्रमुख विश्व नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. जिनमें एक यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट 'एंटोनियो कोस्टा' दूसरी यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट 'उर्सुला वॉन डेर लेयेन' हैं. ये दोनों मुख्य अतिथि 25 से 27 जनवरी, 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस परेड की प्लानिंग से आयोजन तक, कौन सा मंत्रालय करता है मैनेज? यहां जानें

77वें गणतंत्र दिवस के स्पेशल अतिथि कौन? 
26 जनवरी, 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर होने वाले समारोह में देशभर से करीब 10,000 स्पेशल मेहमानों को आमंत्रित किया गया है. रक्षा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, समारोह में शामिल होने वाले मेहमान अलग-अलग क्षेत्रों से आए हैं, जिन्होंने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. जिनमें- रोजगार और आय बढ़ाने, नए इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्ट-अप, सेल्फ हेल्प ग्रुप और सरकार की योजनाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शामिल हैं.

स्पेशल मेहमानों की लिस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप के विजेता, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान और इसरो के उन साइंसिस्ट/तकनीकी व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्होंने गगनयान और चंद्रयान जैसे हाल के इसरो मिशन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इसके अलावा, गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों सहित कई अतिरिक्त अतिथियों को आमंत्रित किया गया है. 

ये भी पढ़ें: Republic Day Quiz 2026: दुश्मन बना मेहमान... क्या आप जानते हैं, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पाकिस्तान कब बना था चीफ गेस्ट? 

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Republic Day 2026

Trending news

शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
Gallantry Awards 2026
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
77th Republic Day parade
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
Republic Day
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
Republic Day
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Mark Tully passes away
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
UGC
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
assam politics
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार