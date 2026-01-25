Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस परेड की प्लानिंग से आयोजन तक, कौन सा मंत्रालय करता है मैनेज? यहां जानें

Advertisement
Republic Day Parade 2026: क्या आप जानते हैं, देश के किस मंत्रालय के पास गणतंत्र दिवस परेड को आयोजित करने का जिम्मा होता है? आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:30 PM IST
Republic Day 2026: देश सोमवार, 26 जनवरी, 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा हैं, जिसके लिए तैयारियां अपने अंतिम चरम पर है. गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय त्योहार है. इस दिन आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अवकाश होता है और देश के स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और सरकारी ऑफिस में अलग-अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं. वहीं, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, जो देश की सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करती है. क्या आप जानते हैं, देश का कौन सा मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन करता है? आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं. 

गणतंत्र दिवस परेड 
भारत में हर साल 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ (पहले राजपथ) पर भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) द्वारा किया जाता है. गणतंत्र दिवस परेड में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, तीनों सशस्त्र बलों की टुकड़ियां द्वारा मार्च और झांकियां निकाली जाती है.

गणतंत्र दिवस परेड के लिए रक्षा मंत्रालय 'ऑल इंडिया लेवल' पर गतिविधियों की योजना और प्रबंधन करता है, जिसमें विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां का चयन किया जाता है. इसके अलावा तीनों सेनाओं का प्रदर्शन और परेड के अन्य पहलुओं की देखरेख भी जाती है. इन सभी के लिए मंत्रालय की ओर से सितंबर के आसपास से ही इसकी प्लानिंग और तैयारियां शुरू कर दी जाती है.

परेड में क्या-क्या होता है? 
गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत राष्ट्रपति के आगमन से होती है. कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति के आगमन के बाद उनके बॉडीगार्ड सबसे पहले देश की आन-बान-शान और पहचान राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगे' को सलामी देते हैं, जिसके बाद राष्ट्रगान 'जन गण मन' बजता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है. गणतंत्र दिवस का आयोजन मुख्य रूप से राष्ट्रपति के नेतृत्व में होता है. इस दिन प्रधानमंत्री देश के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और सरकार के मुखिया के रूप में काम करते हैं. हालांकि, वे गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा होते हैं और परेड में उपस्थित रहते हैं, लेकिन इस दिन मुख्य भूमिका में राष्ट्रपति होती है.

जानकारी के लिए बता दें, भारत के रक्षा मंत्रालय के प्रमुख रक्षा मंत्री होते हैं, जो वर्तमान में राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) हैं. ये 31 मई, 2019 से ही इस पद पर कार्यरत हैं. 

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

