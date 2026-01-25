Advertisement
Republic Day Slogans 2026: स्कूल स्टूडेंट्स के लिए टॉप 20 बेस्ट नारे, गणतंत्र दिवस पोस्टर पर लिखे ये लाइनें

77th Republic Day Poster Slogans 2026: हर साल 26 जनवरी को देशभर में गणतंत्र दिवस का त्योहार मनाया जाता है. आइए हम आपको 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर टॉप 20 पोस्टर नारे के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:30 PM IST
Republic Day Poster Slogans 2026: देशभर में सोमवार, 26 जनवरी, 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाएगा. इस खास मौके पर देश के स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और एजुकेशनल संस्थानों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जाएंगे. 26 जनवरी, 1950 को भी भारतीय संविधान लागू हुआ और देश एक मजबूत और लोकतांत्रिक गणराज्य बना. इसलिए इस खास दिन लोकतंत्र, एकता और समान अधिकारों का महत्व समझा जाता है. गणतंत्र दिवस हमे उन वीर और कभी न भूले जाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को बलिदान कर दिया. ऐसे में अगर आप एक स्कूली छात्र है और गणतंत्र दिवस के लिए पोस्टर बना रहे हैं, तो हमारे द्वारा लाए गए ये टॉप 20 स्लोगन आपके बहुत काम आएगी. नारे की ये लाइनें आप अपने पोस्टर में लिख सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस परेड की प्लानिंग से आयोजन तक, कौन सा मंत्रालय करता है मैनेज? यहां जानें

टॉप 20 गणतंत्र दिवस स्लोगन

  • हमारा संविधान, हमारी शान!

  • देश की शान तिरंगा, हमारी पहचान तिरंगा!

  • जय जवान, जय किसान, जय संविधान!

  • संविधान हमारा अभिमान, भारत हमारी जान!

  • तिरंगे की आन है, देश की शान है!

  • 'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है'

  • 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा'

  • 'हम सबका एक ही नारा - गणतंत्र हमारा सबसे प्यारा'

  • 'गणतंत्र दिवस के दिन, हम सब मिलकर गाए राष्ट्रप्रेम का गीत'

  • 'विविधता में एकता ही हमारे गणतंत्र की पहचान है'

  • 'संविधान हमारा गर्व है, भारत का गणतंत्र सर्वोत्तम है'

  • 'आओ मिलकर तिरंगा फहराएं, गणतंत्र दिवस को खास बनाएं'

  • 'गणतंत्र दिवस की यही पुकार, हम सब रहें एक-दूसरे के साथ'

  • 'तिरंगा है शान हमारी, गणतंत्र दिवस है पहचान हमारी'

  • 'गौरवशाली हमारा गणतंत्र, इसमें छुपा है भारत का मंत्र'

  • 'नए भारत की नई उड़ान, गणतंत्र दिवस पर करे अभिमान'

  • 'गणतंत्र दिवस का यह संदेश, हर दिल में हो देश प्रेम का वेश'

  • 'सबका साथ, सबका विकास, यही है गणतंत्र की आस'

  • 'संविधान है हमारी ताकत, इसे निभाना है हमारी आदत'

  • 'गणतंत्र दिवस का पर्व महान, सब मिलकर करें देश का सम्मान'

  • 'सभी धर्मों का हो सम्मान, यही है हमारे गणतंत्र की शान'

  • 'गणतंत्र की शान बढ़ाएंगे, भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे'

  • 'आओ करें नए भारत का निर्माण, गणतंत्र के मूल्यों का रखें मान'

ये भी पढ़ें: Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर कौन होंगे चीफ गेस्ट? जानिए थीम और खास मेहमानों की लिस्ट

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

Republic Day Poster Slogans 2026

