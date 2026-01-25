Advertisement
Republic Day Trending Quiz 2026: भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पाकिस्तान कब मुख्य मेहमान बना था? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और गणतंत्र दिवस से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:21 PM IST
Republic Day Quiz 2026: दुश्मन बना मेहमान... क्या आप जानते हैं, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पाकिस्तान कब बना था चीफ गेस्ट?

Republic Day Quiz 2026: गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार है. सोमवार, 26 जनवरी, 2026 को देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा. इस दिन आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अवकाश होता है और इस खास मौके पर पूरे देश के स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और सरकारी ऑफिसों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. ऐसे में आइए हम आपको गणतंत्र दिवस से जुड़ी जानकारी को बढ़ाने के साथ एक ऐसे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं, जिसे शायद ही आप जानते होंगे. क्या आप जानते हैं, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पाकिस्तान कब चीफ गेस्ट बना था? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपकी नॉलेज को अपने देश के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है?
जवाब: गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को ही इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर, 1949 को ही भारत ने एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान को अपनाया था. वहीं, 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया. भारतीय संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की ही तिथि इसलिए चुनी गई, क्योंकि साल 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था.

सवाल 2: गणतंत्र दिवस पर परेड कहां होती है?
जवाब: गणतंत्र दिवस का परेड कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में होती है.

ये भी पढ़ें: Padma Awards 2026: कौन हैं अंके गौड़ा? जिन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बनाई खास पहचान, पद्म श्री से होंगे सम्मानित

सवाल 3: भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे?
जवाब: भारत का पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 1950 को मनाया गया था, इस दिन इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. सुकर्णो (Dr. Sukarno) मुख्य अतिथि थे. 

सवाल 4: भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है?
जवाब: भारत को गणराज्य इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां का सर्वोच्च प्रमुख (राष्ट्रपति) कोई जन्म या वंशानुगत (Hereditary) से नहीं होता है, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि (5 वर्ष) के लिए चुने गए (MP/MLA) के माध्यम से चुने जाते हैं. 

सवाल 5: भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पाकिस्तान कब चीफ गेस्ट बना था? 
जवाब: बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक नहीं, बल्कि दो बार भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पाकिस्तान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था. जिसमें पाकिस्तान के दो वरिष्ठ राजनेता शामिल हुए थे. साल 1955 के गणतंत्र दिवस परेड में भारत ने पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर-जनरल 'मलिक गुलाम मोहम्मद' को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. 

वहीं, फिर से एक दशक बाद, इतिहास ने खुद को दोहराया और 1965 में गणतंत्र दिवस परेड में भारत ने पाकिस्तान के खाद्य एवं कृषि मंत्री 'राणा अब्दुल हामिद' को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे. 

ये भी पढ़ें: Republic Day: साल 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस, 76 या 77वां? जानें 7 जीके सवाल

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं.

