शिक्षा'इलाहाबाद पैसेंजर': जहां भाषा दिखावा छोड़ देती और अनुभव अपने आप बोलने लगता है

‘इलाहाबाद पैसेंजर’: जहां भाषा दिखावा छोड़ देती और अनुभव अपने आप बोलने लगता है

उपन्यास का मध्य भाग रोजमर्रा की जद्दोजहद का पाठ है. मित्रता, उधार, जुगाड़, साथ बैठकर पढ़ना- ये सब किसी प्रेरक आख्यान की तरह नहीं आते, बल्कि जीवन को आगे खिसकाने वाली छोटी-छोटी हरकतों की तरह मौजूद होते हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Feb 08, 2026, 01:35 PM IST
‘इलाहाबाद पैसेंजर’: जहां भाषा दिखावा छोड़ देती और अनुभव अपने आप बोलने लगता है

इलाहाबाद पैसेंजर- यह उपन्यास लेखक के व्यापक जीवन-अनुभव और संतुलित नजरिये का सहज प्रतिबिंब है. इलाहाबाद और दिल्ली विश्वविद्यालयों की बौद्धिक परम्परा से निकले लेखक का अनुभव यहां किसी दावे या प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि स्वाभाविक संयम और आत्मविश्वास के रूप में मौजूद है. शिक्षण, प्रशासन और सामाजिक बदलावों से जुड़े जीवन ने लेखक को धैर्य और विवेक दिया है; इसी कारण उपन्यास में न अकादमिक दंभ है, न वैचारिक हड़बड़ी. कथा का ठहराव और संतुलन लेखक के अनुभव-संसार से स्वतः उपजता हुआ महसूस होता है.

यह उपन्यास किसी घटना से नहीं, मन के अंदर से आरम्भ होता है. इलाहाबाद यहां एक स्थान नहीं, बल्कि स्मृति का ऐसा भूगोल है जहां पात्र पहले से थके हुए प्रवेश करते हैं. लेखक शुरुआत में ही कथानक की तेजी से इनकार कर देता है और पाठक को बता देता है कि यह कथा क्या हुआ से ज्यादा कैसे जिया गया की है. यही कारण है कि शुरुआती पन्नों में कमरा ढूंढना, चाय पीना, हॉस्टल के नजारे- सब साधारण होते हुए भी अर्थवान बन जाते हैं. भाषा यहां किसी स्थापत्य की तरह नहीं, बल्कि मिट्टी की दीवार की तरह खड़ी है- खुरदुरी, भरोसेमंद और स्थानीय.

कथा की शुरुआत जिस तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के माहौल से होती है, वहां भाषा किसी विवरणात्मक रिपोर्ट की तरह नहीं, बल्कि स्मृति की पुनर्रचना की तरह बहती है. पीसीओ, हॉस्टल, चाय की दुकान, लड़कियों के हॉस्टल के सामने से गुजरना- ये नजारे किसी सजावटी यथार्थवाद से नहीं, बल्कि सहज वाक्यों से रचे गए हैं. उदाहरण के तौर पर, एक रुपये के सिक्के वाले टेलीफोन का जिक्र सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि उस दौर की प्रतीक्षा, धैर्य और सामूहिकता को सामने रख देता है. लेखक यहां भाषा को अनावश्यक चमक नहीं देता बल्कि आसान शब्दों से समय का पूरा समाजशास्त्र खुल जाता है.

एचपी का चरित्र-निर्माण भी इसी संयम से होता है. वह नायकत्व के किसी सांचे में नहीं ढलता. पिता का अचानक लापता होना जिस तरह कथा में आता है, वहां लेखक करुणा पैदा करने के लिए खास कोशिश नहीं करता. वाक्य छोटे हैं, लगभग सपाट लेकिन उसी सपाटपन में जीवन की क्रूरता उतर आती है. 'परीक्षा नजदीक है, पैसा नहीं है, इलाहाबाद छूट रहा है' इस तरह की स्थितियां बिना अलंकरण के रखी गई हैं और यही भाषा-शिल्प का सबसे बड़ा गुण है.

उपन्यास का मध्य भाग रोजमर्रा की जद्दोजहद का पाठ है. मित्रता, उधार, जुगाड़, साथ बैठकर पढ़ना- ये सब किसी प्रेरक आख्यान की तरह नहीं आते, बल्कि जीवन को आगे खिसकाने वाली छोटी-छोटी हरकतों की तरह मौजूद होते हैं. लेखक मित्रता को आदर्श नहीं बनाता; वह उसे सीमित, कभी-कभी असहाय लेकिन फिर भी अनिवार्य संबंध के रूप में रखता है. 'देख लेंगे', 'किसी तरह हो जाएगा' जैसे वाक्य पूरे उपन्यास की नैतिक भाषा बन जाते हैं, यह भाषा आश्वासन की नहीं, संभवता की भाषा है.

राजनीति और अपराध के प्रसंगों में लेखक की भाषा और ज्यादा ठंडी हो जाती है. बुलेट, तमंचा, पोस्टर, रैली इन सबका जिक्र इस तरह किया गया है जैसे वे असामान्य नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा हों. यही सामान्यीकरण भय पैदा करता है. भाषा यहां लगभग रिपोर्टिंग जैसी है, भावुक नहीं और इसी वजह से हिंसा का असर गहरा होता है. लेखक किसी नैतिक भाषण से बचता है; वह सिर्फ यह दिखाता है कि गरीबी और अनिश्चितता व्यक्ति को किस तरह जोखिम के करीब ले जाती है.

कुंभ मेला उपन्यास का एक ऐसा खंड है जहां लेखक का सामाजिक अनुभव विशेष रूप से बोलता है. आस्था, राजनीति और रोजगार एक ही फ्रेम में आते हैं. एचपी का टूरिस्ट गाइड बनना किसी आध्यात्मिक उन्नयन का इशारा नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि जीवन अब विचार से नहीं, उपयोगिता से चलता है. यहां भाषा दृश्यात्मक है- टेंट, भीड़, वीआईपी, बाबा छोटे-छोटे विवरण मिलकर आस्था के बाजार का पूरा परिदृश्य बना देते हैं.

एमी का प्रसंग भाषा में एक हल्का विराम लेकर आता है. वाक्य अचानक कम थके हुए लगते हैं, जैसे पात्रों को भी थोड़ी देर सांस मिल गई हो. यह कोई प्रेमकथा नहीं, बल्कि मानवीय साथ का लम्हा है. एमी का चले जाना भी बिना शोर के होता है; यही लेखक की शिल्पगत ईमानदारी है, कुछ संबंध केवल थोड़ी देर के लिए होते हैं और भाषा भी उसी अवधि तक हल्की रहती है.

कोरोना-काल के आगमन के साथ उपन्यास व्यक्तिगत स्मृति से सामूहिक इतिहास में प्रवेश करता है. रेलों का रुकना, शहरों का खाली होना, गांवों की वापसी- ये सब जिक्र करने लायक नहीं, बल्कि समय के ठहराव की तरह आते हैं. सोशल मीडिया के जरिए से पुराने दोस्तों का फिर मिलना स्मृति की डिजिटल शक्ल है. लेखक तकनीक की प्रशंसा या आलोचना नहीं करता; वह केवल यह दिखाता है कि टूटे संबंध अब स्क्रीन पर सांस लेने लगे हैं.

आखिर में स्वामी का वाक्य कि 'जीवन में कितना भी पद, प्रतिष्ठा या पैसा मिल जाए, कुछ चीजों के छूट जाने का दुख बना रहता है' पूरे उपन्यास का सार बन जाता है. यह वाक्य किसी दर्शन की तरह थोपा नहीं गया; पूरी कथा इसे तैयार करती है. गंगा, घाट और मौन का दृश्य किसी धार्मिक समाधान की तरह नहीं, बल्कि शोर के बाद की चुप्पी की तरह आता है. भाषा यहां और भी निर्विकार हो जाती है, मानो शब्द भी पीछे हट गए हों.

पूरे उपन्यास में लेखक की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वे सादगी को कमजोरी नहीं बनने देते. बोलचाल के शब्द- चाय, कमरा, टिकट, उधार बार-बार लौटते हैं और प्रतीकात्मक तंत्र रचते हैं. ट्रेन का बिंब आरम्भ से आखिर तक चलता है, पर कहीं भी प्रतीक का प्रदर्शन नहीं करता. यही कसाव इस रचना को भारी बनाता है, बोझिल नहीं.

इस उपन्यास में लेखक की मौजूदगी किसी मंच पर खड़े वक्ता की तरह नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे जलते दीये की तरह है, जो दिखता कम है, पर पूरा मंजर उसी की रोशनी में साफ होता है. कथा में न उंगली उठाने की जल्दबाजी है, न नतीजे थोपने की हड़बड़ी. पात्र अपने बोझ खुद उठाते हैं और पाठक अपने अर्थ खुद खोजता है. यही वजह है कि किताब बंद करते समय मन में कोई शोर नहीं रहता, बस एक शांत, गहरी समझ ठहर जाती है, जैसे लंबी यात्रा के बाद स्टेशन नहीं, बल्कि अनुभव हाथ लगा हो. साहित्यिक अर्थों में यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी और दुर्लभ उपलब्धि है.

पुस्तक -इलाहाबाद पैसेंजर, लेखक-संजीव राय, प्रकाशन वर्ष -2026

(यहां व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं और इनका Zee News के विचारों या आधिकारिक रुख से कोई संबंध नहीं है)

Tahir Kamran

Tahir Kamran

