Advertisement
trendingNow12949088
Hindi Newsशिक्षा

Success Story: तानों से तरक्की का सफर, रिक्शेवाले के बेटे ने IAS बन सभी को दिया जवाब, पहले अटेंप्ट में UPSC क्रैक कर रचा इतिहास

UPSC Success Story: रिक्शेवाले के बेटे आईएएस गोविंद जायसवाल आज के समय में उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो सिर्फ दृढ़ संकल्प के बलबूते अपने सपने को साकार कर सफलता हासिल करने का जुनून रखते हैं. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 05, 2025, 06:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: तानों से तरक्की का सफर, रिक्शेवाले के बेटे ने IAS बन सभी को दिया जवाब, पहले अटेंप्ट में UPSC क्रैक कर रचा इतिहास

IAS Govind Jaiswal Success Story: यूपीएससी द्वारा हर साल सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सभी चरणों को क्रैक कर सफलता कुछ ही एस्पिरेंट्स के हाथ लगती है. ऐसे में अगर आप भी यूपीएससी सीएसई की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए हम आपको एक ऐसे यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कई मुश्किलों का सामना करते हुए पहले अटेंप्ट में यूपीएससी क्रैक कर सभी के सामने एक मिसाल कायम कर दिया. 

IAS गोविंद जायसवाल
हम बात कर रहे हैं आईएएस गोविंद जायसवाल (IAS Govind Jaiswal) की, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं. आईएएस गोविंद जायसवाल लगन, मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य के जीवंत उदाहरण है. गोविंद एक गरीब परिवार से आते हैं. उनके पिता नारायण जायसवाल रिक्शा चलाकर किसी तरह परिवार का भरण-पोषण किया करते थे और मां गृहणी थी. जब गोविंद 7वीं कक्षा में थे, तब उनकी मां की मृत्यु ब्रेन हेमरेज से गई.

तरक्की से तानों का दिया जवाब
गोविंद की तीन बहने हैं. उस समय 5 सदस्यों का परिवार काशी के अलईपुरा में एक छोटे से घर में रहा करता था. मां की इलाज के कारण गोविंद के परिवार की स्थिति काफी खराब हो गई थी, जिसे देख लोग गोविंद को ऑटो चलाने और उनकी बहनों को दूसरों के घरों में बर्तन मांजने की सलाह दिया करते थे. गोविंद लोगों की सलाह को सुन चुपचाप रहते थे, लेकिन उन्होंने मन में संकल्प कर रखा था कि वो एक दिन सभी के तानों का जवाब अपनी तरक्की से देंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद गोविंद के पिता ने अपने चारों बच्चों की पढ़ाई के लिए हर मुमकिन कोशिश किया. वो जानते थे कि उनके और उनके बच्चों की जिंदगी में रोशनी सिर्फ ज्ञान के सागर से ही आ सकती है. ऐसे में किसी तरह गोविंद और उनकी बहनों ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की. गोविंद ने छोटी उम्र में ही ठान लिया था कि वो बड़े होकर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करेंगे और आईएएस बनेंगे. 

ये भी पढ़ें: Success Story: 5 साल की उम्र में उठा माता-पिता का साया, दादी ने सब्जी बेचकर पढ़ाया, बेइज्जती ने बदली सोच, ऐसे UPSC क्रैक कर बने IPS

 

यह सोच इनके अंदर उस वक्त आई जब वो 11 साल की उम्र में अपने दोस्त के घर खेलने गए हुए थे. उस वक्त जब उनके दोस्त को पिता को पता चला कि वो एक रिक्शेवाले के बेटे हैं, तब उन्होंने गोविंद की बहुत बेइज्जती की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया. इस घटना ने गोविंद के दिल और दिमाग को बहुत चोट पहुंचाया और उसी वक्त उन्होंने आईएएस बनने का फैसला ले लिया. 

ट्यूशन पढ़ाकर की UPSC की तैयारी
हालांकि, गोविंद के आईएएस बनने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं थी. उनके पिता के एक पांव में चोट के कारण दिक्कत होने लगी थी, जिस कारण वो रिक्शा चलाने में असमर्थ हो गए थे. इसी के साथ उन्हें सुनने में भी दिक्कत थी. ऐसी स्थिति में यूपीएससी की तैयारी के लिए गोविंद के पिता ने एक जमीन का टुकड़ा बेचकर बेटे को दिल्ली भेजा. उस समय गोविंद जानते थे कि उनके पास यूपीएससी की तैयारी के लिए न तो संसाधन है और न ही ज्यादा समय. इसलिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के साथ खुद की और परिवार की मदद के लिए दिल्ली में मैथ्स का ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और एक टाइम का खाना भी छोड़ दिया. 

पहले अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC
गोविंद ने यूपीएससी का पहला अटेंप्ट साल 2006 में दिया. अपने ही अटेंप्ट में उनके बचपन से चल रहे संघर्ष और मेहनत को कामयाबी मिली. उन्होंने ऑल इंडिया 48वीं रैंक हासिल किया. इसी के साथ आईएएस के पद के लिए चयनित हुए. गोविंद की सफलता सभी के लिए एक मिसाल और ताना देने वालों के लिए एक करारा जवाब है. 

ये भी पढ़ें: UPSC Success Story: दिन में नौकरी, रात में पढ़ाई, इस खूबसूरत IAS की जर्नी है बेमिसाल, पहले अटेंप्ट में हासिल की थी टॉप रैंक

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Success StoryIAS Govind Jaiswal

Trending news

20 साल तक 'छलावा' कैसे बना रहा वीरप्पन? रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग
Crime news in Hindi
20 साल तक 'छलावा' कैसे बना रहा वीरप्पन? रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
Durga Visarjan procession 2025
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
tamil nadu vandalur zoo
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
Karnataka News
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
Ladakh
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
crime news
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
;