Success Story: तानों से तरक्की का सफर, रिक्शेवाले के बेटे ने IAS बन सभी को दिया जवाब, पहले अटेंप्ट में UPSC क्रैक कर रचा इतिहास

IAS Govind Jaiswal Success Story: यूपीएससी द्वारा हर साल सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सभी चरणों को क्रैक कर सफलता कुछ ही एस्पिरेंट्स के हाथ लगती है. ऐसे में अगर आप भी यूपीएससी सीएसई की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए हम आपको एक ऐसे यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कई मुश्किलों का सामना करते हुए पहले अटेंप्ट में यूपीएससी क्रैक कर सभी के सामने एक मिसाल कायम कर दिया.

IAS गोविंद जायसवाल

हम बात कर रहे हैं आईएएस गोविंद जायसवाल (IAS Govind Jaiswal) की, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं. आईएएस गोविंद जायसवाल लगन, मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य के जीवंत उदाहरण है. गोविंद एक गरीब परिवार से आते हैं. उनके पिता नारायण जायसवाल रिक्शा चलाकर किसी तरह परिवार का भरण-पोषण किया करते थे और मां गृहणी थी. जब गोविंद 7वीं कक्षा में थे, तब उनकी मां की मृत्यु ब्रेन हेमरेज से गई.

तरक्की से तानों का दिया जवाब

गोविंद की तीन बहने हैं. उस समय 5 सदस्यों का परिवार काशी के अलईपुरा में एक छोटे से घर में रहा करता था. मां की इलाज के कारण गोविंद के परिवार की स्थिति काफी खराब हो गई थी, जिसे देख लोग गोविंद को ऑटो चलाने और उनकी बहनों को दूसरों के घरों में बर्तन मांजने की सलाह दिया करते थे. गोविंद लोगों की सलाह को सुन चुपचाप रहते थे, लेकिन उन्होंने मन में संकल्प कर रखा था कि वो एक दिन सभी के तानों का जवाब अपनी तरक्की से देंगे.

परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद गोविंद के पिता ने अपने चारों बच्चों की पढ़ाई के लिए हर मुमकिन कोशिश किया. वो जानते थे कि उनके और उनके बच्चों की जिंदगी में रोशनी सिर्फ ज्ञान के सागर से ही आ सकती है. ऐसे में किसी तरह गोविंद और उनकी बहनों ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की. गोविंद ने छोटी उम्र में ही ठान लिया था कि वो बड़े होकर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करेंगे और आईएएस बनेंगे.

यह सोच इनके अंदर उस वक्त आई जब वो 11 साल की उम्र में अपने दोस्त के घर खेलने गए हुए थे. उस वक्त जब उनके दोस्त को पिता को पता चला कि वो एक रिक्शेवाले के बेटे हैं, तब उन्होंने गोविंद की बहुत बेइज्जती की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया. इस घटना ने गोविंद के दिल और दिमाग को बहुत चोट पहुंचाया और उसी वक्त उन्होंने आईएएस बनने का फैसला ले लिया.

ट्यूशन पढ़ाकर की UPSC की तैयारी

हालांकि, गोविंद के आईएएस बनने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं थी. उनके पिता के एक पांव में चोट के कारण दिक्कत होने लगी थी, जिस कारण वो रिक्शा चलाने में असमर्थ हो गए थे. इसी के साथ उन्हें सुनने में भी दिक्कत थी. ऐसी स्थिति में यूपीएससी की तैयारी के लिए गोविंद के पिता ने एक जमीन का टुकड़ा बेचकर बेटे को दिल्ली भेजा. उस समय गोविंद जानते थे कि उनके पास यूपीएससी की तैयारी के लिए न तो संसाधन है और न ही ज्यादा समय. इसलिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के साथ खुद की और परिवार की मदद के लिए दिल्ली में मैथ्स का ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और एक टाइम का खाना भी छोड़ दिया.

पहले अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC

गोविंद ने यूपीएससी का पहला अटेंप्ट साल 2006 में दिया. अपने ही अटेंप्ट में उनके बचपन से चल रहे संघर्ष और मेहनत को कामयाबी मिली. उन्होंने ऑल इंडिया 48वीं रैंक हासिल किया. इसी के साथ आईएएस के पद के लिए चयनित हुए. गोविंद की सफलता सभी के लिए एक मिसाल और ताना देने वालों के लिए एक करारा जवाब है.

