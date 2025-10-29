Riddle Questions: कौन सा अक्षर एक मिनट में 1 बार, एक पल में 2 बार, पर एक हजार साल में कभी नहीं आता है?

Tricky Reasoning Questions: सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जनरल नॉलेज की जानकारी के साथ ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल होना बहुत जरूरी है.
Reasoning Tricky Questions And Answers: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है. इन परीक्षाओं में जनरल नॉलेज के सवालों साथ अब ट्रिकी रीजनिंग और दिमाग घुमा देने वाली पहेलियों से जुड़े सवाल बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं. इसलिए उम्मीदवारों के लिए अब इस तरह के प्रश्नों की अच्छी तैयारी करना बेहद जरूरी हो गया है. ऐसे में अगर आप किसी सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 सवालों को हर कर अपनी तैयारी की जांच एक बार जरूर से करनी चाहिए.
सवाल 1: यदि A = 1, B = 2, C = 3 … Z = 26 तो शब्द 'CAB' का मान क्या होगा?
जवाब: CAB का मान 6 होगा.
सवाल 2: 2, 6, 12, 20, ?
जवाब: 30
सवाल 3: अमित, बिपिन और चेतन 3 लोग हैं। अमित बिपिन से छोटा है। चेतन अमित से बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन है?
जवाब: सबसे बड़ा बिपिन है.
सवाल 4: एक कमरे में 4 कोने हैं। हर कोने में एक बिल्ली है। हर बिल्ली के सामने 3 बिल्लियां हैं, तो कमरे कुल कितनी बिल्लियां हैं?
जवाब: कमरे में कुल बिल्लियों की संख्या 4 हैं.
सवाल 5: आपके पास 6 अंडे हैं। आप 2 तोड़ते हो, 2 पकाते हो और 2 खाते हो, फिर आपके पास कितने अंडे बचे?
जवाब: आपके पास 4 अंडे बचे हैं.
सवाल 6: एक शब्द में 5 अक्षर हैं, पर जब आप उसमें दो अक्षर और जोड़ते हैं, तो यह छोटा हो जाता है, वह शब्द कौन सा है?
जवाब: वह शब्द 'SHORT' है, इसमें दो अक्षर जोड़ने पर ये 'SHORTER' बन जाता है.
सवाल 7: कौन सा अक्षर एक मिनट में 1 बार, एक पल में 2 बार, पर एक हजार साल में कभी नहीं आता है?
जवाब: अक्षर 'M' (Minute, Moment में अक्षर M एक और दो बार दो आता है, लेकिन Thousand में नहीं आता है)
सवाल 8: अगर 5 बिल्लियां 5 चूहे 5 मिनट में पकड़ लें, तो 100 चूहे 100 मिनट में पकड़ने के लिए कितनी बिल्लियां चाहिए?
जवाब: 5 बिल्लियां
सवाल 9: मेरे पास चाबियां तो हैं पर ताले नहीं; जगह खोलती हूं पर कभी बंद नहीं कर सकती, बताओ मैं क्या हूं?
जवाब: कीबोर्ड (Keyboard). कीबोर्ड में विभिन्न कुंजियां (keys) होती हैं, लेकिन कोई ताला नहीं होता है. इसमें स्पेस बार (space bar) भी होता है, जो जगह बनाता है, पर यह एक वास्तविक स्थान नहीं है.
सवाल 10: 1, 11, 21, 1211, … अगला नंबर क्या होगा?
जवाब: अगला नंबर 111221 है.
