चैन से सोने का है सबको हक... क्या ये भी होता है मौलिक अधिकार? समझिए 'Right to Sleep' कानून का मतलब

क्या चैन से सोना भी हमारा मौलिक अधिकार है? संविधान में Right to Sleep नाम से कोई अलग अधिकार नहीं लिखा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में साफ किया है कि अच्छी और पूरी नींद, जीने के अधिकार का हिस्सा है. यानी अगर किसी की नींद बिना वजह खराब की जाती है तो यह उसके अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है.

क्या मौलिक अधिकार है Right to Sleep?

भारतीय संविधान में सीधे तौर पर Right to Sleep नाम से कोई अधिकार नहीं दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन और व्यक्तिगत आजादी की बात करता है उसमें नींद को भी शामिल माना है. बता दें, कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की नींद बार-बार खराब की जाती है तो इसका असर उसके शरीर और दिमाग पर पड़ता है. इसलिए किसी की नींद में बेवजह दखल देना उसके जीने के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है.

2005 के फैसले में क्या कहा गया?

साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने नॉइस पॉल्यूशन पर एक अहम फैसला दिया था. इस फैसले में लाउडस्पीकर और तेज आवाज पर रोक को लेकर सख्ती दिखाई गई. कोर्ट ने माना कि तेज आवाज लोगों की सेहत पर बुरा असर डालती है और खासकर रात की नींद खराब करती है.

तब जाकर इसी आधार पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज ध्वनि पर रोक के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया. भले ही फैसले में Right to Sleep शब्द सीधे नहीं लिखा गया लेकिन रात की शांति को सुरक्षा दी गई थी.

2011 का रामलीला मैदान मामला

साल 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में आधी रात को पुलिस कार्रवाई हुई थी. उस समय कई लोग सो रहे थे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि नींद लेना इंसान की बुनियादी जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि सो रहे लोगों पर कार्रवाई करना उनके जीवन के अधिकार से जुड़ा मामला है. अगर बिना जरूरी कारण किसी की नींद में खलल डाला जाता है तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जा सकता है.

क्यों जरूरी है नींद

कोर्ट ने यह भी माना है कि सम्मानजनक और स्वस्थ जीवन के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है. खासकर रात में तो बेहद जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति बिना किसी सही वजह के दूसरे की नींद खराब करता है तो यह उसके अधिकारों के खिलाफ हो सकता है. इस तरह सोने का अधिकार असल में शांत माहौल और स्वस्थ जीवन से जुड़ा अधिकार है.

किन हालात में लिया जा सकता है सहारा

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति तेज लाउडस्पीकर, डीजे या गाने बजाना नियमों के खिलाफ है. पुलिस किसी आरोपी या गवाह से पूछताछ के दौरान उसे जानबूझकर सोने से वंचित नहीं रख सकती. निर्माण कार्य, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों में देर रात बहुत तेज शोर करना भी गलत माना गया है. कोर्ट का मानना है कि बिना पूरी नींद के इंसान स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता.

किन हालात में लागू नहीं होता

हर अधिकार की तरह यह भी पूरी तरह असीमित नहीं है. दिन के समय ट्रैफिक, निर्माण कार्य या आम सार्वजनिक गतिविधियों को नींद का अधिकार कहकर नहीं रोका जा सकता है. अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को जरूरी कदम उठाने पड़ें तो उसे सिर्फ नींद खराब होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है.

बता दें, सुरक्षा कारणों से सेना या पुलिस की रात में कार्रवाई भी इस अधिकार का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी. अगर कोई व्यक्ति ऐसी नौकरी में है जहां रात में काम करना जरूरी है तो वहां इस अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता.

