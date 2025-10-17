Rivaba Jadeja: क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी गुजरात में बनीं मंत्री; जानें रिवाबा जडेजा कितनी पढ़ी-लिखी

Rivaba Jadeja Education Qualification: गुजरात में चुनावी दंगल से पहले बीजेपी ने राज्यों में मंत्रियों की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को भी शामिल किया गया है. मंत्री बनने से पहले रिवाबा सौराष्ट्र में आने वाली जामनगर उत्तर सीट से विधायक हैं और उन्हें साल 2022 में हुए चुनाव के दौरान जीत हासिल हुई थी. सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहने के लिए रिवाबा जडेजा को जाना जाता है. उस वक्त का चुनाव रविंद्र जडेजा की पत्नी और बहन की पार्टी के आमने-सामने होने पर काफी चर्चाओं में रहा था. बीजेपी पार्टी से जुड़ी रिवाबा जडेजा अब मंत्री बन गई हैं. पढ़ाई-लिखाई के मामले में क्या कुछ किया है? इसके बारे में जानने के साथ ही आइए राजनीतिक करियर के बारे में भी जानते हैं.

क्षत्रिय समुदाय से है नाता

2 नवंबर, 1990 को राजकोट, गुजरात में रिवाबा जडेजा का जन्म हुआ. पिता का नाम हरदेव सिंह सोलंकी और माता का नाम प्रफुल्लाबा सोलंकी है. सिर्फ 34 साल की रिवाबा क्षत्रिय समुदाय से आती हैं. साल 2016 में क्रिकेटर रवींद्र जडेजा से रिवाबा की शादी हुई थी. कई बार आईपीएल और दूसरे किक्रेट मैच के दौरान पति रविंद्र को चियर करने भी जाती रही हैं. पत्नी को हमेशा से सपोर्ट करते हुए रविंद्र जडेजा नजर आते रहे हैं.

रिवाबा जडेजा ने कितनी की है पढ़ाई-लिखाई?

मूल रूप से राजकोट की रहने वाली रिवाबा जडेजा ने अहमदाबाद से गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया. शुरुआत से ही महिलाओं की मदद और सामाजिक कार्यों को करने के लिए रिवाबा जानी जाती रही हैं. उन्होंने श्री मातृशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट नाम का एनजीओ की शुरुआत भी की थी.

रिवाबा जडेजा का करियर

करियर की बात करें तो अपने काम और लोगों की मदद से अक्सर रिवाबा जडेजा ने लोकप्रियता हासिल की. उन्हें जामनगर नॉर्थ सीट पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार करसनभाई करमूर को हराने के लिए उन्हें कुल 84,336 वोट हासिल हुए थे. रवींद्र जडेजा की बहन नयनाबा जडेजा कांग्रेस और पत्नी रिवाबा बीजेपी से है. शादी के बाद ननद के साथ राजनीतिक करियर के कारण संबंध बिगड़ गए थे. आमने-सामने पार्टी होने पर दोनों के बीच विवाद रहा था. साल 2022 में उन्होंने सौराष्ट्र में आने वाली जामनगर उत्तर सीट से विधायक की कुर्सी हासिल की थी. 17 अक्टूबर 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में रिवाबा जडेजा को मंत्री का पद दे दिया गया है.

