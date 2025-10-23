RPF Constable PET PMT एडमिट कार्ड जारी; इस लिंक से करें डाउनलोड, 13 नवंबर से शुरू हो रही परीक्षा

RPF Constable PET PMT Admit Card: आरपीएफ की ओर से कॉन्स्टेबल पीईटी और पीएमटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
Trending Photos
RPF Constable PET PMT Admit Card 2025: आरपीएफ की ओर से कॉन्स्टेबल पीईटी और पीएमटी परीक्षा (RPF Constable PET PMT) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?
आरपीएफ की ओर से कॉन्स्टेबल पीईटी और पीएमटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर होगा.
होमपेज पर आपको आरपीएफ कॉन्स्टेबल पीईटी और पीएमटी की लिंक मिल जाएगी.
इसपर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को लिखकर लॉगिन करें.
ऐसा करते ही आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा.
आप इसे डाउनलोड कर लें और एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.
UPSC के लिए छोड़ दी लाखों की नौकरी! चार बार हुए फेल; नहीं मानी हार, पांचवें प्रयास में AIR 9 के साथ बनें IAS
कब होगी परीक्षा?
आरपीएफ शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापन परीक्षा और डॉक्यूमेंट सत्यापन 13 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक देशभर के अलग-अलग केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. बता दें, इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट में जनरल और ओबीसी कैटेगरी में पुरुष उम्मीदवारों के लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई रखी गई है. वहीं, महिला उम्मीदवारों के लिए ये 157 सेंटीमीटर है. इसके अलावा एससी और एसटी पुरुष के लिए 160 सेमी हाईट तो वहीं महिलाओं के लिए 152 सेमी हाईट तय की गई है.