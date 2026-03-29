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RPSC SI Exam City OUT: राजस्थान पुलिस भर्ती की एग्जाम सिटी जारी! 7.70 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म; जानें किस जिले में है आपका सेंटर

RPSC SI Exam City OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए एग्जाम सिटी की जानकारी जारी कर दी है और एडमिट कार्ड 2 अप्रैल को पोर्टल पर उपलब्ध होंगे. परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को दो सत्रों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली बार सुरक्षा के लिए QR कोड और ओएमआर में अधिक समय का प्रावधान किया गया है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 29, 2026, 12:26 PM IST
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RPSC SI Exam City OUT: राजस्थान पुलिस भर्ती की एग्जाम सिटी जारी! 7.70 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म; जानें किस जिले में है आपका सेंटर

RPSC SI Exam City OUT: लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एग्जाम सिटी की जानकारी जारी कर दी है. अब अभ्यर्थी आसानी से यह जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस जिले में होगी. इसके लिए उम्मीदवार rpsc.rajasthan.gov.in और recruitment.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके भी एग्जाम सिटी देखी जा सकती है. लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालनी होगी.

आयोग ने यह भी बताया है कि एडमिट कार्ड 2 अप्रैल को जारी किए जाएंगे. यह एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल दोनों जगह उपलब्ध होंगे. इस बार एडमिट कार्ड में विशेष क्यूआर कोड दिया जाएगा. इससे उम्मीदवार की पहचान और परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाया जाएगा. अभ्यर्थियों को सलाह है कि समय रहते एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसकी प्रिंट कॉपी जरूर साथ रखें.

कितने अभ्यर्थी होंगे शामिल?

इस भर्ती परीक्षा में इस बार करीब 7.70 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं. परीक्षा का आयोजन पूरे राजस्थान के 41 शहरों में किया जाएगा. इसमें अजमेर जैसे प्रमुख शहर भी शामिल हैं. इतने बड़े स्तर पर परीक्षा को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने अच्छी तैयारियां की हैं. ताकि सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हो सके.

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कब होगी परीक्षा?

परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होगी. यह परीक्षा दो चरणों में होगी. पहले सत्र में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिंदी का पेपर होगा. इसके बाद दूसरे सत्र में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर लिया जाएगा. खास बात यह है कि ओएमआर शीट में पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा.

कितने पद हैं?

इस भर्ती के तहत कुल 1015 पदों को भरा जाएगा. इनमें सब इंस्पेक्टर के 896 पद, सहरिया वर्ग के 4 पद, अनुसूचित क्षेत्र के 25 पद, सब इंस्पेक्टर (आईबी) के 26 पद और प्लाटून कमांडर के 64 पद शामिल हैं. पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर तय की गई है. वहीं सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो फुलाने पर 86 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और इंटरव्यू शामिल होंगे. चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 11 के अनुसार वेतन मिलेगा, जिसमें ग्रेड पे 4200 रुपये निर्धारित है.

ये भी पढ़ें- BSEB 10th Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब होगा @biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित?

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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