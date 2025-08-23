RRB ALP 2025: आरआरबी एएलपी सीबीएटी री-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड

RRB ALP 2025 City Intimation Slip Out: 31 अगस्त 2025 को होने वाली सीबीएटी परीक्षा के लिए आरआरबी एएलपी सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है. ऐसे में जो भी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो अपने एग्जाम सिटी की स्लिप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें, ये परीक्षा उन लोगों के लिए आयोजित की जा रही है जिन्हें 15 जुलाई 2025 को हुई परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं का सामना किया था.

Schools Holidays: विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, दशहरा..त्योहारों से भरा है सितंबर महीना, जानें कब-कब रहेंगे स्कूल बंद?

कैसे डाउनलोड करें RRB ALP 2025 City Intimation Slip?

Add Zee News as a Preferred Source

आरआरबी एएलपी सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है.

पेज पर आपको पहले लॉगिन करना होगा.

इसके बाद आपको इस परीक्षा से जुड़ी लिंक मिल जाएगी.

इसपर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स को लिखकर सबमिट कर दें.

ऐसा करते ही सिटी इंटिमेशन स्लिप आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा.

आप इसे डाउनलोड कर लें और चाहे तो प्रिंटआउट निकाल लें.

Direct Link to Download-

एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सीबीएटी री-एग्जाम का एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले जारी किया जाएगा. ऐसे में कैंडिडेट्स परीक्षा से पहले ध्यान करके ऑफिशियल वेबसाइट समय-समय पर चेक करते रहे. वहीं, अगर किसी भी उम्मीदवार को कोई भी जानकारी समझने में दिक्कत आ रही हो तो वो आरआरबी द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 9513437783 पर संपर्क कर सकता है.

NEET PG परीक्षा कर लिया पास, अब College के लिए हो रही टेंशन? यहां देखें देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के नाम

ये डॉक्यूमेंट जरूर रखें अपने पास

बता दें, एग्जाम सेंटर में उम्मीदवारों की आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक कराई जाएगी. ऐसे में आपको अपना आधार कार्ड परीक्षा केंद्र पर जरूर लेकर जाना है. वहीं, जिन कैंडिडेट्स का पहले से आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया हुआ है वो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं.