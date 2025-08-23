RRB ALP 2025: आरआरबी एएलपी सीबीएटी री-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड
Advertisement
trendingNow12893411
Hindi Newsशिक्षा

RRB ALP 2025: आरआरबी एएलपी सीबीएटी री-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड

RRB ALP 2025 City Intimation Slip Released: आरआरबी एएलपी सीबीएटी री-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी हो चुकी है. कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 23, 2025, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRB ALP 2025: आरआरबी एएलपी सीबीएटी री-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड

RRB ALP 2025 City Intimation Slip Out: 31 अगस्त 2025 को होने वाली सीबीएटी परीक्षा के लिए आरआरबी एएलपी सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है. ऐसे में जो भी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो अपने एग्जाम सिटी की स्लिप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें, ये परीक्षा उन लोगों के लिए आयोजित की जा रही है जिन्हें 15 जुलाई 2025 को हुई परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं का सामना किया था. 

Schools Holidays: विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, दशहरा..त्योहारों से भरा है सितंबर महीना, जानें कब-कब रहेंगे स्कूल बंद?

कैसे डाउनलोड करें RRB ALP 2025 City Intimation Slip?

Add Zee News as a Preferred Source

  • आरआरबी एएलपी सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है. 

  • पेज पर आपको पहले लॉगिन करना होगा. 

  • इसके बाद आपको इस परीक्षा से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. 

  • इसपर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स को लिखकर सबमिट कर दें. 

  • ऐसा करते ही सिटी इंटिमेशन स्लिप आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा.

  • आप इसे डाउनलोड कर लें और चाहे तो प्रिंटआउट निकाल लें.  

Direct Link to Download- 

एडमिट कार्ड कब जारी होगा?
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सीबीएटी री-एग्जाम का एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले जारी किया जाएगा. ऐसे में कैंडिडेट्स परीक्षा से पहले ध्यान करके ऑफिशियल वेबसाइट समय-समय पर चेक करते रहे. वहीं, अगर किसी भी उम्मीदवार को कोई भी जानकारी समझने में दिक्कत आ रही हो तो वो आरआरबी द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 9513437783 पर संपर्क कर सकता है. 

NEET PG परीक्षा कर लिया पास, अब College के लिए हो रही टेंशन? यहां देखें देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के नाम

ये डॉक्यूमेंट जरूर रखें अपने पास 
बता दें,  एग्जाम सेंटर में उम्मीदवारों की आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक कराई जाएगी. ऐसे में आपको अपना आधार कार्ड परीक्षा केंद्र पर जरूर लेकर जाना है. वहीं, जिन कैंडिडेट्स का पहले से आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया हुआ है वो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

railway jobRRB ALP 2025 City Intimation Slip

Trending news

ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
parliament
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: PM Modi का बड़ा ऐलान, बताया मिशन गगनयान और स्पेस स्टेशन का प्लान
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: PM Modi का बड़ा ऐलान, बताया मिशन गगनयान और स्पेस स्टेशन का प्लान
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
;