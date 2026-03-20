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रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर! आज 20 मार्च को जारी होगी आंसर-की; अपनी लॉगिन डिटेल अभी कर लें तैयार

RRB alp answer key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड आज 20 मार्च को ALP परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी करेगा, जिसे उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से देख सकेंगे. किसी भी गलत जवाब पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 26 मार्च तक का समय दिया गया है, जिसके लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क देय होगा.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 12:53 PM IST
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रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर! आज 20 मार्च को जारी होगी आंसर-की; अपनी लॉगिन डिटेल अभी कर लें तैयार

RRB alp answer key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. बोर्ड आज 20 मार्च को प्रोविजनल आंसर-की जारी करने जा रहा है. जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. वे अब अपने जवाबों का मिलान कर सकेंगे. इससे उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा है. आंसर-की दिन में किसी भी समय जारी हो सकती है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी लॉगिन डिटेल पहले से तैयार रखें.

आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे आसानी से देख सकेंगे. इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट खोलनी होगी. फिर होमपेज पर दिए गए ALP आंसर-की के लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा. जैसे ही आप लॉगिन करेंगे. आंसर-की स्क्रीन पर दिखाई देगी. उम्मीदवार चाहें तो इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

गलत सवाल पर दर्ज कर सकते हैं आपत्ति

इस आंसर-की की मदद से उम्मीदवार अपने दिए गए जवाबों को जांच सकते हैं. अगर किसी सवाल के जवाब को लेकर उन्हें कोई शक है. तो वे उस पर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं. यह सुविधा सभी उम्मीदवारों के लिए दी जाती है. ताकि रिजल्ट से पहले किसी भी गलती को सुधारा जा सके.

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बोर्ड ने आपत्ति दर्ज करने के लिए भी समय तय किया है. उम्मीदवार 20 मार्च से लेकर 26 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें हर सवाल के हिसाब से शुल्क देना होगा. एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपये फीस रखी गई है. बिना फीस के कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. इसलिए ध्यान से प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द आंसर-की डाउनलोड करें और अपने जवाबों का मिलान करें. अगर कहीं गलती लगे तो तय समय के भीतर आपत्ति जरूर दर्ज करें. इससे अंतिम रिजल्ट पर असर पड़ सकता है. अब सभी उम्मीदवारों की नजर आगे आने वाले फाइनल रिजल्ट पर टिकी हुई है.

ये भी पढे़ं: CTET 2026 रिजल्ट पर आया सबसे बड़ा अपडेट! क्या 20 मार्च को खत्म होगा लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार? जानें पूरी सच्चाई

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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