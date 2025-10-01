RRB ALP Result 2025 OUT: आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट रिजल्ट जारी, ऐसे चेक और डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

RRB ALP CBAT Result 2025 Released: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा आयोजित की गई असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती परीक्षा 2025 में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. आरआरबी ने एलपी CBAT (कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट) का परिणाम जोन वाइज अपने आधिकारिक वेबसाइट पर आज यानी 1 अक्टूबर, 2025 को जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके साथ ही कैंडिडेट पीडीएफ फॉर्म में मेरिट लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड और डेट और बर्थ दर्ज करना होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा

आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा का आयोजन 15 जुलाई से 31 अगस्त, 2025 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से आरआरबी द्वारा 9,970 रिक्त पदों पर असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती की जाएगी. आरआरबी ने रिजल्ट जारी करने के साथ कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है. वहीं, जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उन्हें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा. इसी के साथ सीबीएटी स्कोरकार्ड 1 अक्टूबर, 2025 के शाम 7 बजे से अगले 15 दिनों तक लाइव रहेगा.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार जोन वाइज ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपज पर जाने के बाद 'RRB ALP CBAT Result 2025' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

इसके बाद रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा, उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

