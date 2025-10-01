Advertisement
trendingNow12943487
Hindi Newsशिक्षा

RRB ALP Result 2025 OUT: आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट रिजल्ट जारी, ऐसे चेक और डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

RRB ALP CBAT Result 2025 Declared: आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है. उम्मीदवार आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRB ALP Result 2025 OUT: आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट रिजल्ट जारी, ऐसे चेक और डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

RRB ALP CBAT Result 2025 Released: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा आयोजित की गई असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती परीक्षा 2025 में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. आरआरबी ने एलपी CBAT (कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट) का परिणाम जोन वाइज अपने आधिकारिक वेबसाइट पर आज यानी 1 अक्टूबर, 2025 को जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके साथ ही कैंडिडेट पीडीएफ फॉर्म में मेरिट लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड और डेट और बर्थ दर्ज करना होगा. 

इस दिन हुई थी परीक्षा 
आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा का आयोजन 15 जुलाई से 31 अगस्त, 2025 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से आरआरबी द्वारा 9,970 रिक्त पदों पर असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती की जाएगी. आरआरबी ने रिजल्ट जारी करने के साथ कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है. वहीं, जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उन्हें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा. इसी के साथ सीबीएटी स्कोरकार्ड 1 अक्टूबर, 2025 के शाम 7 बजे से अगले 15 दिनों तक लाइव रहेगा. 

ये भी पढ़ें: कौन हैं IPS प्रवीर रंजन, जिनके हाथों में अब होगी CISF की कमान, यहां से की है पढ़ाई?

Add Zee News as a Preferred Source

 

ऐसे चेक करें रिजल्ट
रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार जोन वाइज ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. 

  • होमपज पर जाने के बाद 'RRB ALP CBAT Result 2025' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • इसके बाद रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा, उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

ये भी पढ़ें: Success Story: दिन में नौकरी, रात में पढ़ाई, इस खूबसूरत IAS की जर्नी है बेमिसाल, पहले अटेंप्ट में हासिल की थी टॉप रैंक

 

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

RRB ALP Result 2025RRB ALP CBAT Result 2025

Trending news

यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
Smoking Products
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
Asaduddin Owaisi
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
Srinagar
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
Mira Road Garba Controversy
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
;