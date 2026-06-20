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RRB Group D रिजल्ट कभी भी हो सकता है जारी, जानिए कटऑफ और फिजिकल टेस्ट की पूरी डिटेल

आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. 32,438 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल उम्मीदवार रीजनल वेबसाइट्स पर अपना परिणाम, कटऑफ और स्कोरकार्ड देख सकेंगे. जानिए रिजल्ट डेट, चेक करने का तरीका और फिजिकल टेस्ट की पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 20, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:47 PM IST
RRB Group D रिजल्ट कभी भी हो सकता है जारी, जानिए कटऑफ और फिजिकल टेस्ट की पूरी डिटेल

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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