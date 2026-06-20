रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का परिणाम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है. 32,438 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित इस परीक्षा में देशभर से 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे. लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकेंगे. इसके साथ ही जोनवाइज कटऑफ और स्कोरकार्ड भी जारी किया जाएगा.
रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में उन अप्रेंटिस उम्मीदवारों को अपने अंक और दस्तावेजों की जानकारी अपडेट करने का मौका दिया था, जो पहले यह जानकारी दर्ज नहीं कर पाए थे. इसके लिए मॉडिफिकेशन विंडो 23 जून तक खुली रखी गई है. भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के अनुसार इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद परिणाम जारी करने की तैयारी तेज हो जाएगी. यही वजह है कि अब रिजल्ट को लेकर उम्मीदवारों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.
अप्रेंटिस उम्मीदवारों के दस्तावेज और अंकों का सत्यापन पूरा होने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड परिणाम जारी कर सकता है. यदि 23 जून के बाद कुछ दिन अतिरिक्त प्रक्रिया में लगते हैं, तब भी जून के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है. रेलवे की ओर से पहले भी संकेत दिए गए हैं कि परिणाम जून माह में ही जारी किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी पहले से तैयार रखनी चाहिए.
आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी संबंधित रीजनल वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकेंगे. इसके लिए सबसे पहले आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर दिखाई देने वाले Group D Result लिंक पर क्लिक करना होगा. यदि रिजल्ट पीडीएफ के रूप में जारी होता है तो उसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए जाएंगे. उम्मीदवार Ctrl+F की मदद से अपना रोल नंबर खोज सकते हैं. यदि रोल नंबर सूची में दिखाई देता है तो अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित माना जाएगा.
परिणाम के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड जोनवाइज कटऑफ भी जारी करेगा. इससे उम्मीदवारों को यह पता चल सकेगा कि चयन के लिए कितने अंक जरूरी रहे. साथ ही स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों के प्राप्तांक और प्रदर्शन से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध होगी. कटऑफ पार करने वाले उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए पात्र होंगे.
ग्रुप डी भर्ती के अगले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी. पुरुष उम्मीदवारों को 35 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट के भीतर तय करनी होगी. इसके अलावा उन्हें 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरी करनी होगी. वहीं महिला उम्मीदवारों को 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी और 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकेंड में पूरी करनी होगी.
रेलवे से अप्रेंटिस (CCAA) कर चुके उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट प्रदान की गई है. ऐसे अभ्यर्थियों को सीधे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल किया जा सकता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें. सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और फर्जी नोटिसों से सावधान रहना जरूरी है ताकि किसी तरह की गलत जानकारी का शिकार न बनें.