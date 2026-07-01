/RRB Group D Result 2026 Out: जारी हुआ आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जारी; ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

रेलवे में नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब अपने-अपने रीजनल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नतीजे देख सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत देशभर में कुल 32,438 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. परिणाम जारी होने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण भी जल्द शुरू होने वाला है.
इस भर्ती परीक्षा में करीब 1.08 करोड़ उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिससे यह देश की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती परीक्षाओं में से एक बन गई. लाखों उम्मीदवार कई महीनों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. रेलवे भर्ती बोर्ड ने पहले संकेत दिए थे कि परिणाम जून के अंत तक जारी किए जाएंगे और अब मेरिट तैयार होने के बाद नतीजे घोषित कर दिए गए हैं.
रिजल्ट के साथ उम्मीदवारों के लिए एक और अहम अपडेट है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने बताया है कि स्कोरकार्ड और PET (Physical Efficiency Test) Qualifying Status आज शाम 6 बजे जारी किया जाएगा. इससे उम्मीदवार अपने प्राप्त अंक और यह भी जान सकेंगे कि वे फिजिकल टेस्ट के लिए चयनित हुए हैं या नहीं. स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स की जरूरत होगी.
सीबीटी (Computer Based Test) में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए बुलाया जाएगा. PET का विस्तृत शेड्यूल रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही जारी करेगा. इसके बाद दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) और मेडिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी. सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट सूची में जगह मिलेगी.
रिजल्ट जारी होने से पहले रेलवे भर्ती बोर्ड ने उन उम्मीदवारों को, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप का लाभ लिया था, अपने अंक और जरूरी दस्तावेज अपडेट करने के लिए 23 जून तक का समय दिया था. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अंतिम मेरिट तैयार की गई और अब परिणाम जारी कर दिए गए हैं. इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिली.
उम्मीदवार सबसे पहले अपने रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद RRB Group D Result 2026 लिंक पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए प्रिंट भी निकाला जा सकता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही अपना परिणाम देखें.