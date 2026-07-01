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RRB Group D Result 2026 Out: जारी हुआ आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जारी; ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

RRB Group D Result 2026 Out: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 32,438 पदों के लिए आयोजित ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. करीब 1.08 करोड़ उम्मीदवार अब अपने रीजनल RRB की वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं. स्कोरकार्ड और PET क्वालिफाइंग स्टेटस शाम 6 बजे जारी होगा. CBT में सफल उम्मीदवारों को अब PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा से गुजरना होगा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 01, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:39 PM IST
RRB Group D Result 2026 Out: जारी हुआ आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जारी; ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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