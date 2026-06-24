रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट इस समय लाखों उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा इंतजार बना हुआ है. 32438 पदों पर निकली इस भर्ती में देशभर से एक करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही उम्मीदवार रिजल्ट की तारीख का इंतजार कर रहे हैं. अब रिजल्ट को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है.
रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुछ अप्रेंटिस उम्मीदवारों से उनके अंक और डाकुमेंट से जुड़ी जानकारी अपडेट करने के लिए कहा था. बताया जा रहा है कि ये प्रक्रियां लबभग पूरी हो चुकी है. इसके बाद अब रिजल्ट जारी करने की तैयारियां तेज हो गई है. हालांकि, रेलवे की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषण नहीं की गई है.
रेलवे भर्ती बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. लेकिन विभिन्न रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आरआरबी ग्रुप D रिजल्ट 2026 जून के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अपडेट को ही सही मानें. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन अपने नतीजे देख सकेंगे. इसके लिए सबसे पहले RRB की संबंधित रीजनल वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर दिखाई देने वाले ग्रुप D रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. रिजल्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और Ctrl+F की मदद से अपना रोल नंबर सर्च करें. यदि आपका रोल नंबर सूची में दिखाई देता है तो इसका मतलब होगा कि आप भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चयनित हो गए हैं.
संभावना है कि रेलवे भर्ती बोर्ड रिजल्ट के साथ कटऑफ और स्कोरकार्ड की जानकारी भी जारी करे. कटऑफ के जरिए उम्मीदवार यह समझ सकेंगे कि चयन के लिए न्यूनतम अंक कितने रहे. वहीं स्कोरकार्ड में अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन का विस्तृत विवरण देख सकेंगे.
रिजल्ट घोषित होने के बाद सफल उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में शामिल होना होगा. यह चरण उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता की जांच के लिए आयोजित किया जाता है. पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए PET के नियम अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं.
फिजिकल टेस्ट में उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर दौड़ और अन्य शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा. जो उम्मीदवार इस चरण को सफलतापूर्वक पार कर लेंगे, उन्हें दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा. सभी चरणों में सफल रहने वाले उम्मीदवारों का नाम अंतिम चयन सूची में शामिल किया जाएगा.
रिजल्ट जारी होने से पहले उम्मीदवार अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें. साथ ही केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें. रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और समय-समय पर आधिकारिक अपडेट चेक करते रहें.