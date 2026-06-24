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RRB Group D Result 2026: कब आएगा रेलवे ग्रुप D रिजल्ट, आते ही सबसे पहले ऐसे करें चेक

RRB Group D Result 2026: आरआरबी ग्रुप D रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. जानिए रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट कब जारी हो सकता है, इसे ऑनलाइन कैसे चेक करें और रिजल्ट के बाद भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण क्या होगा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 24, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:46 AM IST
RRB Group D Result 2026: कब आएगा रेलवे ग्रुप D रिजल्ट, आते ही सबसे पहले ऐसे करें चेक

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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