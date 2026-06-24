रेलवे भर्ती बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. लेकिन विभिन्न रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आरआरबी ग्रुप D रिजल्ट 2026 जून के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अपडेट को ही सही मानें. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन अपने नतीजे देख सकेंगे. इसके लिए सबसे पहले RRB की संबंधित रीजनल वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर दिखाई देने वाले ग्रुप D रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. रिजल्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और Ctrl+F की मदद से अपना रोल नंबर सर्च करें. यदि आपका रोल नंबर सूची में दिखाई देता है तो इसका मतलब होगा कि आप भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चयनित हो गए हैं.