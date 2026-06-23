रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 22 जून 2026 को RRB JE CBT 2 City Intimation Slip जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने CBT 1 परीक्षा पास कर CBT 2 चरण के लिए क्वालिफाई किया है, वे अब अपने परीक्षा शहर की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं. यह सिटी इंटिमेशन स्लिप रेलवे जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट (CMA) पदों के लिए आयोजित होने वाली CBT 2 परीक्षा से संबंधित है.
आरआरबी जेई सीबीटी 2 परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई 2026 को किया जाएगा. रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार लगभग 39,034 उम्मीदवार CBT 2 चरण के लिए चयनित हुए हैं. इन सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी पहले से उपलब्ध कराने के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की गई है, ताकि वे अपनी यात्रा और अन्य व्यवस्थाएं समय पर कर सकें.
कैंडिडेट अपने संबंधित RRB जोन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें आरआरबी जेई सीबीटी 2 सीटि Intimation Slip 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करने पर परीक्षा शहर की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे इस स्लिप को डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.
सिटी इंटिमेशन स्लिप में परीक्षा से जुड़ी कई जरुरी जानकारियां दी गई हैं. इसमें उम्मीदवार का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आवेदन किया गया पद, परीक्षा शहर और राज्य, परीक्षा तिथि, शिफ्ट नंबर और रिपोर्टिंग समय जैसी जानकारी शामिल होगी. परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले उम्मीदवारों को इन सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच कर लेनी चाहिए.
रेलवे भर्ती बोर्ड ने बताया है कि CBT 2 परीक्षा तीन अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को अपनी निर्धारित शिफ्ट और रिपोर्टिंग समय पर विशेष ध्यान देना होगा. निर्धारित समय से देर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
उम्मीदवारों को यह समझना जरूरी है कि सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड अलग-अलग दस्तावेज हैं. सिटी स्लिप केवल परीक्षा शहर और राज्य की जानकारी देती है. इसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए मान्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा. आधिकारिक एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले यानी 28 जून 2026 को जारी किया जाएगा.
जो उम्मीदवार CBT 2 परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें तुरंत अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर लेनी चाहिए. परीक्षा शहर की जानकारी मिलने के बाद यात्रा, आवास और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की योजना पहले से बनाना आसान होगा. साथ ही उम्मीदवारों को 28 जून को जारी होने वाले एडमिट कार्ड का भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए वही अनिवार्य होगा.