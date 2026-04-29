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Hindi Newsशिक्षाRRB NTPC Exam city 2026: एनटीपीसी, टेक्नीशियन और एएलपी के 25,000+ पदों पर भर्ती; देखें एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि का पूरा अपडेट

RRB NTPC Exam city 2026: एनटीपीसी, टेक्नीशियन और एएलपी के 25,000+ पदों पर भर्ती; देखें एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि का पूरा अपडेट

RRB NTPC admit card 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी 12वीं स्तर की परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी और तिथि जारी कर दी है, जिसकी परीक्षा 7 मई से 21 जून 2026 तक आयोजित होगी. 45 लाख उम्मीदवारों की भारी संख्या और सीमित पदों के बीच यह मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले उपलब्ध होंगे,

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 05:05 PM IST
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RRB NTPC Exam city 2026: एनटीपीसी, टेक्नीशियन और एएलपी के 25,000+ पदों पर भर्ती; देखें एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि का पूरा अपडेट

RRB NTPC admit card 2026: रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी 12वीं स्तर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एग्जाम सिटी और परीक्षा तिथि की जानकारी जारी कर दी है. अब उम्मीदवार अपनी परीक्षा शहर की डिटेल आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. इससे छात्रों को परीक्षा की तैयारी और यात्रा की योजना बनाने में आसानी मिलेगी.

इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 7 मई से 21 जून 2026 के बीच किया जाएगा. यह परीक्षा देशभर के अलग-अलग केंद्रों पर कई शिफ्ट में होगी. उम्मीदवार परीक्षा तिथि से करीब एक सप्ताह पहले अपना एग्जाम सिटी स्लिप देख सकेंगे. वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग चार दिन पहले जारी किया जाएगा. इसे डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की जरूरत होगी. इसलिए सभी अभ्यर्थी अपने लॉगिन डिटेल तैयार रखें.

45 लाख उम्मीदवारों ने किया था आवेदन

इस बार प्रतियोगिता काफी ज्यादा होने वाली है. पूरे देश से करीब 45 लाख उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है. इनमें बिहार से ही लगभग 7 लाख आवेदन आए हैं. सीटों की संख्या कुछ जोनों में कम होने के कारण कई उम्मीदवारों ने दूसरे जोनों में भी आवेदन किया है. उदाहरण के तौर पर आरआरबी पटना में 24 पद, मुजफ्फरपुर में 39 पद, कोलकाता में 499 पद और प्रयागराज में 303 पद रखे गए हैं. इससे साफ है कि मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है.

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कितने पदों पर होगी भर्ती

अगर पदों की बात करें तो इस भर्ती में दो स्तर के पद शामिल हैं. 12वीं स्तर यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए कुल 3058 पद हैं. वहीं ग्रेजुएट स्तर के लिए 5810 पद तय किए गए हैं. इस तरह कुल मिलाकर 8868 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके अलावा रेलवे ने टेक्नीशियन और असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भी बड़ी भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है. टेक्नीशियन के करीब 6565 पदों के लिए जल्द नोटिफिकेशन आएगा. वहीं असिस्टेंट लोको पायलट के 11127 पदों के लिए आवेदन 15 मई 2026 से शुरू होंगे.

कुल मिलाकर देखा जाए तो रेलवे में नौकरी पाने का यह बड़ा मौका है. लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने से चयन आसान नहीं होगा. इसलिए उम्मीदवारों को अभी से अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान देना चाहिए. परीक्षा पैटर्न को समझें. समय का सही इस्तेमाल करें. और मॉक टेस्ट के जरिए अभ्यास बढ़ाएं. सही रणनीति के साथ मेहनत करेंगे. तो सफलता जरूर मिल सकती है.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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