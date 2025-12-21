RRB NTPC CBAT 2025 एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें डाउनलोड

RRB NTPC CBAT 2025 City Slip Released: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-2) में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) का इंटिमेशन स्लिप जारी कर दिया है. CBT-2 में उत्तीर्ण उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

कब होगी परीक्षा?

आरआरबी एनटीपीएसी सीबीएटी 28 दिसंबर, 2025 से आयोजित की जाएगी. वहीं, एग्जाम से 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करने की उम्मीद है. जानकारी के लिए बता दें, आरआरबी ने 15 दिसंबर 2025 को सीबीटी-2 का परिणाम जारी कर दिया था.

इतने पदों पर होगी भर्ती

रेलवे इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एनटीपीएसी के रिक्त 8,113 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगी. जिसके लिए उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 36 साल निर्धारित किया गया है.

ऐसे करें डाउनलोड:

आरआरबी एनटीपीएसी सीबीएटी सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद RRB NTPC CBAT 2025 City Intimation Slip लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर सिटी स्लिप आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

सिटी स्लिप को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए सिटी स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

RRB NTPC CBAT 2025 City Intimation Slip डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

