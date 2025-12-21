Advertisement
trendingNow13048914
Hindi Newsशिक्षाRRB NTPC CBAT 2025 एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें डाउनलोड

RRB NTPC CBAT 2025 एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें डाउनलोड

RRB NTPC CBAT 2025 City Slip OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) 2025 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 21, 2025, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRB NTPC CBAT 2025 एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें डाउनलोड

RRB NTPC CBAT 2025 City Slip Released: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-2) में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) का इंटिमेशन स्लिप जारी कर दिया है. CBT-2 में उत्तीर्ण उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. 

कब होगी परीक्षा? 
आरआरबी एनटीपीएसी सीबीएटी 28 दिसंबर, 2025 से आयोजित की जाएगी. वहीं, एग्जाम से 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करने की उम्मीद है. जानकारी के लिए बता दें, आरआरबी ने 15 दिसंबर 2025 को सीबीटी-2 का परिणाम जारी कर दिया था. 

इतने पदों पर होगी भर्ती
रेलवे इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एनटीपीएसी के रिक्त 8,113 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगी. जिसके लिए उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 36 साल निर्धारित किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: RRB Recruitment 2026: रेलवे में नौकरी पाने का मौका! 18 से 40 साल वालों के लिए 300+ पदों पर निकली भर्ती, इस दिन शुरू होंगे आवेदन

ऐसे करें डाउनलोड:
आरआरबी एनटीपीएसी सीबीएटी सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद RRB NTPC CBAT 2025 City Intimation Slip लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर सिटी स्लिप आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • सिटी स्लिप को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए सिटी स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
RRB NTPC CBAT 2025 City Intimation Slip डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

ये भी पढ़ें: UIIC Recruitment 2025: नौकरी की तलाश खत्म! 150+ पदों पर निकली सरकारी भर्ती, 12वीं पास युवा फटाफट करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

RRB NTPC CBAT City Slip 2025

Trending news

NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
Jammu Kashmir
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
Maharashtra local body elections 2025
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
बांग्लादेशी दूतावास में भीड़ के घुसने पर विदेश मंत्रालय बोला- ऐसा कुछ नहीं हुआ
Bangladesh Riots
बांग्लादेशी दूतावास में भीड़ के घुसने पर विदेश मंत्रालय बोला- ऐसा कुछ नहीं हुआ
निकाय चुनावों में ठाकरे की डूबी लुटिया, कांग्रेस का पत्ता साफ; दिखा महायुति का जलवा
Maharashtra
निकाय चुनावों में ठाकरे की डूबी लुटिया, कांग्रेस का पत्ता साफ; दिखा महायुति का जलवा
किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
Aravalli
किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
javed akhtar news
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
Mohan Bhagwat
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
Lagnajita Chakraborty
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
india china news in hindi
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
Mohan Bhagwat
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?