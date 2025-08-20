RRB NTPC CBT 1 Result 2025: एनटीपीसी सीबीटी का रिजल्ट जल्द हो सकता जारी, जानें कैसे कर सकते हैं चेक?
Advertisement
trendingNow12889442
Hindi Newsशिक्षा

RRB NTPC CBT 1 Result 2025: एनटीपीसी सीबीटी का रिजल्ट जल्द हो सकता जारी, जानें कैसे कर सकते हैं चेक?

RRB NTPC CBT 1 result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से RRB NTPC Result 2025 सीबीटी का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 20, 2025, 04:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRB NTPC CBT 1 Result 2025: एनटीपीसी सीबीटी का रिजल्ट जल्द हो सकता जारी, जानें कैसे कर सकते हैं चेक?

RRB NTPC CBT 1 Result 2025 Out Soon: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से RRB NTPC Result 2025 सीबीटी का रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है. ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वो ऑफिशियल वेबसाइट समय-समय पर चेक करते रहें. हालांकि, रिजल्ट को लेकर कोई आधिकारिक डेट की घोषणा नहीं की गई है. 

इस IAS अधिकारी ने कर दिया कमाल; घूंघट की आड़ में अस्पताल में मार दी Raid! उड़ गए डॉक्टर के होश, जानें कौन?

अपडेट जारी है..

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस...और पढ़ें

TAGS

RRB NTPC CBT 1 result 2025

Trending news

एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
Asaduddin Owaisi
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
Rahul Gandhi
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
Supreme Court News
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
amit shah
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
फिर बदले शशि थरूर के सुर, दागी PM-CM वाले बिल पर पार्टी लाइन से हटकर कह दी ये बात
Congress MP Shashi Tharoor
फिर बदले शशि थरूर के सुर, दागी PM-CM वाले बिल पर पार्टी लाइन से हटकर कह दी ये बात
Parliament Monsoon session LIVE: संसद में जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने शाह पर फेंके कागज के टुकड़े
live breaking
Parliament Monsoon session LIVE: संसद में जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने शाह पर फेंके कागज के टुकड़े
भारत-पाक मैच को लेकर आदित्य ठाकरे ने लिखी चिट्ठी, कहा- पीएम ने कहा था कि खून...
Shivsena UBT
भारत-पाक मैच को लेकर आदित्य ठाकरे ने लिखी चिट्ठी, कहा- पीएम ने कहा था कि खून...
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
amit shah news
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
Kerala
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर PM की मुहर
Digital India
साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर PM की मुहर
;