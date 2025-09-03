RRB NTPC Result 2025 Soon: किसी भी वक्त आ सकता आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट, जानें कैसे कर सकेंगे चेक

RRB NTPC CBT 1 Result 2025: आरआरबी की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 रिजल्ट (RRB NTPC CBT 1 Result) कभी भी जारी किया जा सकता है. हालांकि, रिजल्ट को लेकर कोई ऑफिशियल डेट या टाइम सामने नहीं आया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो समय -समय पर ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहे हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट को रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत होगी. बता दें, इस परीक्षा में पास हुए कैंडिडेट्स ही सीबीटी 2 के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे.

कैसे कर सकेंगे रिजल्ट चेक ?(Steps To Download RRB NTPC Graduate Level Result)

रिजल्ट जारी होने के बाद आपको सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको CEN 05/2024 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा.

अब अपनी डिटेल लिखकर लॉगिन करें.

ऐसा करते ही आपके स्क्रीन पर रिजल्ट पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी.

अब रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) प्रेस करके चेक कर लें. ल

लास्ट में पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें.

बता दें, इस भर्ती के जरिए कुल 8,113 पदों को भरा जायेगा जिसके लिए कुल 5,84,0861 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था. ऐसे में अब इन लाखों उम्मीदवारों को नतीजे का इंतजार है. एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की ये परीक्षा 5 जून से 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 100 प्रश्न आए थे. परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर की जुलाई में जारी की गई थी.

पदों की डिटेल्स