RRB NTPC CBT 1 Result 2025: जल्द जारी होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 का रिजल्ट, यहां rrbcdg.gov.in पर कर सकेंगे चेक
Advertisement
trendingNow12895150
Hindi Newsशिक्षा

RRB NTPC CBT 1 Result 2025: जल्द जारी होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 का रिजल्ट, यहां rrbcdg.gov.in पर कर सकेंगे चेक

RRB NTPC CBT 1 Result 2025 Release Date: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा जल्द ही नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-1) परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी होने वाला है. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRB NTPC CBT 1 Result 2025: जल्द जारी होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 का रिजल्ट, यहां rrbcdg.gov.in पर कर सकेंगे चेक

RRB NTPC CBT 1 Result 2025 Releasing Soon: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-1) 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. उनके लिए बड़ी खबर सामने आई है. जल्द ही आरआरबी द्वारा एनटीपीसी सीबीटी-1 की परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे. आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर रिजल्ट अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और पासवर्ड दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे.

इस दिन हुई थी परीक्षा 
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 5 जून से 24 जून, 2025 के बीच हुआ था, जिसमें लाखों कैंडिडेट शामिल हुए थे. परीक्षा में 100 अंकों के लिए कुल 100 सवाल पूछे गए थे. इस परीक्षा का आयोजन रिक्त 8113 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए हुई थी. जिसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के 1736 पद, स्टेशन मास्टर के 994 पद, मालगाड़ी मैनेजर के 3144 पद, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 1507 पद और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 732 पद शामिल हैं. 

यूपीएससी ने 84 पदों पर निकाली वैकेंसी, जानें कब-कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई?

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे चेक करें रिजल्ट
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर निम्नलिखित स्टेप को फॉलो कर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद  RRB NTPC CBT 1 Result 2025 लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें. 

  • फिर रिजल्ट का पीडीएफ आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • फिर भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार ही आगे सीबीटी-2 परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे. वहीं, सीबीटी-2 परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेट्स आगे स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए योग्य होंगे. 

ICSI CS प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव रिजल्ट कल इस वक्त होगा जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक 

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

RRB NTPC CBT 1 result 2025

Trending news

CISF का बड़ा फैसला! हाई सिक्योरिटी जगहों पर तैनात होंगी वुमन कमांडो
CISF News
CISF का बड़ा फैसला! हाई सिक्योरिटी जगहों पर तैनात होंगी वुमन कमांडो
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
CCTV video
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
Viral Video
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
India-Pakistan War 1965
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
Ladakh news
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
Mallikarjun Kharge
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
Indian tourists
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Kerala News
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
vice president election
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
Anish Dayal Singh
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
;