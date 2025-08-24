RRB NTPC CBT 1 Result 2025: जल्द जारी होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 का रिजल्ट, यहां rrbcdg.gov.in पर कर सकेंगे चेक

RRB NTPC CBT 1 Result 2025 Releasing Soon: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-1) 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. उनके लिए बड़ी खबर सामने आई है. जल्द ही आरआरबी द्वारा एनटीपीसी सीबीटी-1 की परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे. आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर रिजल्ट अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और पासवर्ड दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे.

इस दिन हुई थी परीक्षा

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 5 जून से 24 जून, 2025 के बीच हुआ था, जिसमें लाखों कैंडिडेट शामिल हुए थे. परीक्षा में 100 अंकों के लिए कुल 100 सवाल पूछे गए थे. इस परीक्षा का आयोजन रिक्त 8113 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए हुई थी. जिसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के 1736 पद, स्टेशन मास्टर के 994 पद, मालगाड़ी मैनेजर के 3144 पद, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 1507 पद और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 732 पद शामिल हैं.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर निम्नलिखित स्टेप को फॉलो कर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद RRB NTPC CBT 1 Result 2025 लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

फिर रिजल्ट का पीडीएफ आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

फिर भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार ही आगे सीबीटी-2 परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे. वहीं, सीबीटी-2 परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेट्स आगे स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए योग्य होंगे.

