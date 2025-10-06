Advertisement
शिक्षा

RRB NTPC Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट कब आएगा? कहां और कैसे कर पाएंगे चेक

RRB NTPC CBT 1 Result 2025: आरआरबी की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 (RRB NTPC Result) रिजल्ट कब जारी होगा. जानें कैसे और कहां आप इसे चेक कर पाएंगे?

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 06, 2025, 02:19 PM IST
RRB NTPC Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट कब आएगा? कहां और कैसे कर पाएंगे चेक

When and Where to Check RRB NTPC CBT 1 Result 2025: आरआरबी की ओर जल्द ही एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 रिजल्ट (RRB NTPC CBT 1 Result)जारी किया जा सकता है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करते रहे हैं. रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया जाएगा. कैंडिडेट्स को नतीजे देखने के लिए को रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत होगी. इस परीक्षा में पास हुए कैंडिडेट्स ही सीबीटी 2 के लिए क्वालीफाई होंगे. 

कटऑफ जारी होगा
जानकारी के अनुसार, रिजल्ट के साथ ही आरआरबी की ओर से कैटेगरी के अनुसार कटऑफ भी जारी कर दिया जायेगा. कट ऑफ के जरिए ही अभ्यर्थी अगले चरण यानी  सीबीटी 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे. 

Tamil Nadu RTE Admission: तमिलनाडु आरटीई एडमिशन 2025-26 आज से शुरू; जानें कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन?

ये है पदों की डिटेल्स

  • गुड्स ट्रेन मैनेजर – 3144

  • चीफ कर्मशियल कम टिकट सुपरवाइजर (chief commercial cum ticket supervisor)- 1736 

  • जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट (Junior Account Assistant cum Typist)- 1507

  • स्टेशन मास्टर- 994  

  • सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट (senior clerk cum typist) - 732

कैसे कर सकेंगे रिजल्ट चेक ?(Steps To Download RRB NTPC Graduate Level Result)

  • एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 रिजल्ट  जारी होने के बाद आपको सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाना होगा.  

  • होम पेज पर आपको CEN 05/2024 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा.

  • अब अपनी डिटेल को लिखकर लॉगिन करें.  

  • ऐसा करते ही आपके सामने रिजल्ट का पीडीएफ खुल जाएगा.  

  • आप अब पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) प्रेस करके चेक कर लें.

  • चाहें तो आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें. 

कब हुई थी परीक्षा?
इस भर्ती के जरिए कुल 8,113 पदों को भरा जायेगा, जिसके लिए कुल 5,84,0861 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था. ऐसे में अब इन लाखों उम्मीदवारों को नतीजे का इंतजार है. जानकारी के लिए बता दें, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की ये परीक्षा 5 जून से 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी.  

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

