RRB NTPC Result 2025: इंतजार खत्म! रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किए NTPC ग्रेजुएट CBT 2 रिजल्ट, ऐसे करें चेक

RRB NTPC CBT 2 Result 2025 Released: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-2) ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम आज, 15 दिसंबर, 2025 को जारी कर कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने जोन वाइज परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, आरआरबी ने NTPC CBT-2 ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम जारी करने के साथ मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ भी जारी कर दिया है.

इस दिन हुई थी परीक्षा

RRB की ओर से NTPC CBT-2 ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा का आयोजन 13 अक्टूबर, 2025 को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया है. वहीं, अब CBT-2 में सफल होने वाले उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (CBAT) और टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. जानकारी के लिए बता दें, रेलवे इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रिक्त 8,113 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगी. वहीं, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 36 साल निर्धारित किया गया है.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

ग्रेजुएट लेवल RRB NTPC CBT-2 2025 रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले अपने जोन वाइज आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद अपने रोल नंबर के अनुसार रिजल्ट चेक करें.

रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

