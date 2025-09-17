RRB NTPC Result: आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें कैसे कर पाएंगे चेक
Advertisement
trendingNow12926359
Hindi Newsशिक्षा

RRB NTPC Result: आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें कैसे कर पाएंगे चेक

RRB NTPC Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा के रिजल्ट का तमाम उम्मीदवारों को इंतजार है. ये परीक्षा जून में हुई थी.  

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRB NTPC Result: आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें कैसे कर पाएंगे चेक

RRB NTPC Graduate Exam Result: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के द्वारा जल्द ही एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, जिसका बेसब्री से तमाम उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं. बता दें, रिजल्ट जारी होने पर कैंडिडेट्स को रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरुरत पड़ेगी. वैसे रिजल्ट को लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में उम्मीदवार समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in चेक करते रहें. 

कब हुई थी परीक्षा?
बता दें, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट 5 जून से लेकर 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी. कुल 90 मिनट की परीक्षा में 100 सवाल पूछे गए थे. वहीं, 1 जुलाई 2025 को परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी. 6 जुलाई तक आपत्ती दर्ज करने का समय दिया गया था. एनटीपीसी ये भर्ती कुल 8,113 पदों को भरने के लिए की जा रही है. 

18 से 40 साल वालों के लिए एयरपोर्ट पर नौकरी; सैलरी 35000 तक! 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, जानें कैसे

Add Zee News as a Preferred Source

पदों की डिटेल्स-

  • गुड्स ट्रेन मैनेजर- 3144

  • मुख्य वाणिज्य सट टिकट पर्यवेक्षक- 1736

  • सीनियर लिपिक सह टाइपिस्ट- 732

  • स्टेशन मास्टर- 994

  • जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट-1507

B.Tech पास युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका; आज ही करें अप्लाई, जानें सैलरी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

कैसे कर पाएंगे रिजल्ट चेक?

  • आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 रिजल्ट जारी होने पर आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है. 

  • होम पेज पर आपको रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना है. 

  • लॉगिन करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स डालकर सबमिट करना है.

  • ऐसा करते ही आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल जाएगी. आप इसमें अपना नाम, रोल नंबर लिखकर टाइप करके चेक करें. 

  • साथ ही पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें. 

10वीं में 97.6% तो 12वीं में रहीं टॉपर; फिर नीट में कर दिया कमाल, मिले 720 में 700 नंबर, पहुंची दिल्ली AIIMS

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

RRB NTPC Graduate Exam Result

Trending news

दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
weather update
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
;