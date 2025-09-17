RRB NTPC Result: आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें कैसे कर पाएंगे चेक

RRB NTPC Graduate Exam Result: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के द्वारा जल्द ही एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, जिसका बेसब्री से तमाम उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं. बता दें, रिजल्ट जारी होने पर कैंडिडेट्स को रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरुरत पड़ेगी. वैसे रिजल्ट को लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में उम्मीदवार समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in चेक करते रहें.

कब हुई थी परीक्षा?

बता दें, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट 5 जून से लेकर 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी. कुल 90 मिनट की परीक्षा में 100 सवाल पूछे गए थे. वहीं, 1 जुलाई 2025 को परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी. 6 जुलाई तक आपत्ती दर्ज करने का समय दिया गया था. एनटीपीसी ये भर्ती कुल 8,113 पदों को भरने के लिए की जा रही है.

पदों की डिटेल्स-

गुड्स ट्रेन मैनेजर- 3144

मुख्य वाणिज्य सट टिकट पर्यवेक्षक- 1736

सीनियर लिपिक सह टाइपिस्ट- 732

स्टेशन मास्टर- 994

जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट-1507

कैसे कर पाएंगे रिजल्ट चेक?

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 रिजल्ट जारी होने पर आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है.

होम पेज पर आपको रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना है.

लॉगिन करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स डालकर सबमिट करना है.

ऐसा करते ही आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल जाएगी. आप इसमें अपना नाम, रोल नंबर लिखकर टाइप करके चेक करें.

साथ ही पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें.

