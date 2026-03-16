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RRB NTPC एडमिट कार्ड जारी! 58 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों का इंतजार खत्म; जल्दी डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

ntpc graduate level cbt 1 admit card: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 5,810 पदों के लिए होने वाली एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-1 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. परीक्षा 16 से 27 मार्च के बीच तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी और इसके लिए 58 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 12:04 PM IST
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RRB NTPC एडमिट कार्ड जारी! 58 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों का इंतजार खत्म; जल्दी डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

ntpc graduate level cbt 1 admit card: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-1 परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती के लिए आवेदन किया था. वे अब अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rrb.digialm.com पर जाकर लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि की जरूरत पड़ेगी. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसकी प्रिंट कॉपी अपने पास सुरक्षित रखनी होगी.

आरआरबी ने एडमिट कार्ड को बारी-बारी से तरीके से जारी किया है. 16 मार्च की परीक्षा के लिए हॉल टिकट 12 मार्च को जारी किया गया है. 17 मार्च की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 13 मार्च को जारी हुआ है. वहीं 18 मार्च की परीक्षा के लिए हॉल टिकट 14 मार्च को उपलब्ध कराया गया है. रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा से करीब चार दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है. इससे उम्मीदवारों को अपनी जानकारी जांचने और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है.

कब होगी परीक्षा?
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-1 परीक्षा 16 मार्च से 27 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जा रही है. ये परीक्षा कई अलग-अलग दिनों में होगी. जिन तारीखों पर परीक्षा होगी उनमें 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 और 27 मार्च शामिल हैं. हर दिन परीक्षा तीन अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. इससे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा.

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देशभर में इस परीक्षा के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है. परीक्षा 250 से ज्यादा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. इससे अलग-अलग राज्यों के उम्मीदवारों को अपने नजदीकी केंद्र पर परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी. परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित होगी. यानी उम्मीदवारों को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए प्रश्न हल करने होंगे.

58 लाख 41 हजार 421 उम्मीदवारों ने कराया है पंजीकरण 
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. रेलवे भर्ती बोर्ड के मुताबिक इस भर्ती के लिए कुल 58 लाख 41 हजार 421 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है. इस भर्ती अभियान के जरिए भारतीय रेलवे में कुल 5,810 पदों को भरा जाएगा. इसलिए यह भर्ती प्रक्रिया युवाओं के बीच काफी चर्चा में है.

इन पदों में कई महत्वपूर्ण नौकरियां शामिल हैं. जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट. इन पदों पर चयन होने वाले उम्मीदवार रेलवे के अलग-अलग विभागों में काम करेंगे. इसलिए यह भर्ती रेलवे में करियर बनाने का एक बड़ा अवसर माना जा रहा है.

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लें और उसमें दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांच लें. हॉल टिकट में उम्मीदवार का नाम, परीक्षा केंद्र का पता, केंद्र कोड, परीक्षा की शिफ्ट और समय जैसी जरूरी जानकारी दी होती है. परीक्षा देने जाते समय उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी साथ ले जानी होगी. बिना हॉल टिकट के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल rrbapply.gov.in पर भी जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- UP Board Exam Result: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर नया अपडेट, 18 मार्च से कॉपी की चेकिंग शुरू; कब होगी परिणामों की घोषणा?

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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