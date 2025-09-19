RRB NTPC Result 2025 OUT: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का परिणाम जारी, ऐसे चेक और डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

RRB NTPC Graduate Level Result 2025 Released: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां (NTPC) भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. आरआरबी ने आज यानी 19 सितंबर, 2025 को NTPC ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2025 का परिणाम जोन-वाइज अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. ऐसे में जो कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परिणाम चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और जन्मतिथि दर्ज करना होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा

आरआरबी एनटीपीसी CBT-1 ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का आयोजन 5 जून से 24 जून, 2025 के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. इस परीक्षा के माध्यम से रेलवे के कुल 8,113 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. जानकारी के लिए बता दें, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT-1 परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार ही CBT-2 परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे. दोनों लिखित परीक्षाओं में सफल होने वाले उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट/एप्टीट्वीट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT-1 परीक्षा का परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद RRB NTPC CBT-1 Result 2025 लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा, उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

इन 8,113 पदों पर होगी भर्ती

गुड्स ट्रेन मैनेजर - 3144 पद

चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर - 1736 पद

सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट - 732 पद

जूनियर अकाउट कम टाइपिस्ट - 1507 पद

स्टेशन मास्टर - 994 पद

