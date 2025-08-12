RRB NTPC Result 2025: कब जारी हो सकता है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का रिजल्ट? ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

RRB NTPC Result 2025 Expected Date: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब बेसब्री से रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में अब आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है. जिसका आयोजन देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 5 जून से 24 जून, 2025 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में तीन शिफ्ट में हुआ था.

जिन उम्मीदवारों ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 एग्जाम दिया था, वो रिजल्ट जारी होने के बाद आरआरबी की क्षेत्रीय या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा. वहीं, आरआरबी द्वारा रिजल्ट जारी होने के साथ ही कट-ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया जाएगा.

कब आएगा रिजल्ट?

आरआरबी की ओर से एनटीपीसी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की 1 जुलाई, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था. वहीं, उम्मीदवारों को 6 जुलाई, 2025 तक इससे जुड़े ऑब्जेक्शन को दर्ज कराने का समय दिया गया था. बता दें, प्रोविजनल आंसर-की को लेकर उम्मीदवारों द्वारा दर्ज कराए गए ऑब्जेक्शन पर विचार करने के बाद ही आरआरबी द्वारा फाइनल आंसर-की और रिजल्ट जारी किया जाएगा. हालांकि, रिजल्ट जारी होने को लेकर अभी तक आधिकारिक वेबसाइट पर किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. इसलिए परिणाम जारी होने से जुड़ी अपडेट को जानने के लिए उम्मीदवार टाइम-टू-टाइम ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें.

एसे चेक और डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट-

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in या फिर क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा वहां रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आदि दर्ज कर लॉगिन करें

मांगी गई जानकारियों को दर्ज करने के बाद सबमिट कर दें.

इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही टियर 2 परीक्षा में शामिल होना का मौका मिलेगा. वहीं, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा कुल 11558 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है. जिसमें ग्रेजुएट लेवल के 8113 पद और अंडर ग्रैजुएट लेवल के 3445 पद शामिल हैं. आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा सीबीटी मोड में मल्टीपल चॉइस प्रश्न (MCQ) फॉर्मेट में आयोजित की गई थी. जिसमें 100 अंकों के लिए कुल 100 सवाल पूछे गए थे और समय सीमा 90 मिनट थी. वहीं, प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी.

