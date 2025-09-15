RRB NTPC यूजी आंसर की 2025 जारी, ऐसे करें डाउनलोड, 20 सितंबर तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति
RRB NTPC यूजी आंसर की 2025 जारी, ऐसे करें डाउनलोड, 20 सितंबर तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

RRB NTPC UG Answer Key 2025: आरआरबी एनटीपीसी यूजी आंसर की 2025 जारी कर दिया गया है, ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं. इसी के साथ कैंडिडेट्स 20 सितंबर तक आंसर-की से जुड़े आपत्ति को भी दर्ज कर सकेंगे. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:18 PM IST
RRB NTPC यूजी आंसर की 2025 जारी, ऐसे करें डाउनलोड, 20 सितंबर तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

RRB NTPC UG Answer Key 2025 OUT: आरआरबी एनटीपीसी यूजी आंसर की 2025 जारी होने का जो उम्मीदवार इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां (NTPC) यूजी आंसर की 2025 को आज यानी 15 सितंबर, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, कैंडिडेट्स 20 सितंबर, 2025 तक आंसर-की से जुड़ी आपत्तियां भी दर्ज कर सकेंगे. 

इस दिन हुई थी परीक्षा 
आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में 7 अगस्त, 2025 से 9 सितंबर, 2025 के बीच विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब प्रोविजनल आंसर की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, जिन उम्मीदवारों को आंसर-की में कोई आपत्ति लगती है, वे 15 सितंबर से 20 सितंबर, 2025 तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक सवाल 50 रुपये का भुगतान लागू बैंक शुल्क के साथ ऑनलाइन मोड में करना होगा. वहीं, अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है, तो जिस बैंक अकाउंट से आपने भुगतान किया था, उसी खाते में आपके अमाउंट को बैंक शुल्क काटकर रिटर्न कर दिया जाएगा. 

ऐसे करें डाउनलोड 
आरआरबी एनटीपीसी यूजी आंसर-की 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

  • होम पेज पर जाने के बाद RRB NTPC UG Answer Key 2025 लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेंडिशियल दर्ज करें. 

  • इसके बाद आपका आंसर-की स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • आंसर-की को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए आंसर-की का प्रिंटआउट निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 भर्ती अभियान के तहत कुल 3,445 रिक्त पदों को भरा जाएगा. जिसमें 2,022 पद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, 361 पद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, 990 पद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और 72 पद ट्रेन क्लर्क के शामिल हैं. 

;