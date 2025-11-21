RRB NTPC UG Result 2025 OUT: आरआरबी एनटीपीसी यूजी CBT-1 के परिणाम जारी, फटाफट ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड

RRB NTPC UG Result 2025 Released: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आज, 21 नवंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) यूजी 2025 के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-1) का परिणाम जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो गया है. वे अपने रीजन वाइज ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा

आरआरबी एनटीपीसी यूजी CBT-1 का आयोजन 07 अगस्त से 09 सितंबर, 2025 तक देशभर में निर्धारित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. अब CBT- में उत्तीर्ण उम्मीदवार ही CBT-2 में शामिल हो सकेंगे. जानकारी के लिए बता दें, आरआरबी द्वारा कुल 3,445 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती परीक्षा में लगभग 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

RRB NTPC UG CBT-1 रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrb.gov.in/rrbcdg.gov.in या अपने संबंधित रीजनल वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें.

फिर भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

