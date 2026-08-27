RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2026: 17 सितंबर को परीक्षा, 3,058 पदों के लिए 45,898 कैंडिडेट देंगे CBT 2

RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने CEN 07/2025 के तहत NTPC Undergraduate CBT 2 परीक्षा की तारीख जारी कर दी है. आधिकारिक नोटिस के अनुसार, CBT 2 परीक्षा 17 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसमें CBT 1 के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार शामिल होंगे. इस भर्ती अभियान के तहत अंडरग्रेजुएट स्तर के कुल 3,058 पदों पर भर्ती की जानी है.
RRB NTPC UG CBT 2 के लिए कुल 45,898 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. ये उम्मीदवार CBT 1 में सफल होने के बाद अगले चरण में पहुंचे हैं. हालांकि, RRB ने परीक्षा की तारीख को फिलहाल टेंटेटिव बताया है. इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम अपडेट के लिए अपने संबंधित क्षेत्रीय RRB की वेबसाइट नियमित रूप से चेक करने की सलाह दी गई है. RRB के मुताबिक परीक्षा की Exam City Intimation Slip परीक्षा से 10 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी. 17 सितंबर को परीक्षा होने के कारण उम्मीदवार करीब 7 सितंबर 2026 से अपनी परीक्षा सिटी और तारीख की जानकारी देख सकेंगे. इसी लिंक के माध्यम से उम्मीदवारों को आवंटित शहर की जानकारी मिलेगी. पात्र SC/ST उम्मीदवारों के लिए यात्रा प्राधिकरण डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है.
RRB NTPC UG CBT 2 का E-Call Letter यानी एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले जारी किया जाएगा. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवार 13 सितंबर 2026 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. ई-कॉल लेटर में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा तारीख, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र और जरूरी निर्देश दिए होंगे.
CBT 2 में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा. पेपर के लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट मिलेंगे. इसमें General Awareness के 50, Mathematics के 35 और General Intelligence & Reasoning के 35 प्रश्न होंगे. गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. पात्र PwBD उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा होने पर 120 मिनट का समय दिया जाएगा.
गणित में नंबर सिस्टम, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, लाभ और हानि, समय और कार्य, समय और दूरी, ब्याज, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी जैसे विषय शामिल हैं. रीजनिंग में एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग-डिकोडिंग, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, पहेलियाँ, डेटा पर्याप्तता, कथन-निष्कर्ष और निर्णय लेना से सवाल पूछ सकते हैं. जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, कंप्यूटर, सरकारी योजनाएं, खेल, कला और संस्कृति जैसे विषय महत्वपूर्ण हैं.
CBT 2 में उम्मीदवारों की परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले Aadhaar आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा. उम्मीदवारों को मूल Aadhaar Card या आधिकारिक निर्देशों के अनुसार E-verified Aadhaar प्रिंटआउट साथ रखना होगा. उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि UIDAI सिस्टम में उनका Aadhaar अनलॉक हो और नाम, जन्मतिथि, फोटो व अन्य जानकारी अपडेट हो.
CEN 07/2025 के तहत 12वीं स्तर की योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए NTPC Undergraduate पदों पर भर्ती होगी. इनमें Commercial-cum-Ticket Clerk, Junior Clerk-cum-Typist, Accounts Clerk-cum-Typist और Trains Clerk जैसे पद शामिल हैं. अलग-अलग पदों के लिए अतिरिक्त टाइपिंग या अन्य योग्यता संबंधी शर्तें लागू हो सकती हैं.
CBT 2 में 90 मिनट में 120 प्रश्न हल करने हैं, इसलिए उम्मीदवारों के लिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों महत्वपूर्ण हैं. गणित के फॉर्मूलों का नियमित रिवीजन, पुराने RRB पेपर की प्रैक्टिस, रोजाना करेंट अफेयर्स पढ़ना और फुल-लेंथ मॉक टेस्ट देना फायदेमंद हो सकता है. नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए बिना सोचे-समझे अनुमान लगाकर उत्तर देने से बचना चाहिए. हर मॉक टेस्ट के बाद गलत और छोड़े गए प्रश्नों का विश्लेषण करना भी तैयारी को मजबूत कर सकता है.
CEN 07/2025 के शेड्यूल के अनुसार CBT 1 का आयोजन 7 मई से 20 जून 2026 के बीच हुआ था. इसकी Answer Key 27 जून को जारी हुई और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 5 जुलाई थी. CBT 1 का रिजल्ट 24 अगस्त 2026 को जारी किया गया. अब CBT 2 की परीक्षा 17 सितंबर को प्रस्तावित है. इसके बाद संबंधित पदों के अनुसार Skill Test और फिर Document Verification तथा Medical Examination की प्रक्रिया हो सकती है. उपलब्ध शेड्यूल में Skill Test की तारीख 4 दिसंबर 2026 संभावित बताई गई है.
परीक्षा केंद्र जाने से पहले उम्मीदवारों को E-Call Letter में दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए. वैध पहचान पत्र, जरूरी दस्तावेज और परीक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना होगा. मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित हो सकते हैं. परीक्षा केंद्र और शिफ्ट की अंतिम जानकारी एडमिट कार्ड में ही देखना बेहतर होगा. साथ ही, उम्मीदवारों को अंतिम समय में किसी भी बदलाव के लिए अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए.