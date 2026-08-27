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RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2026: 17 सितंबर को परीक्षा, 3,058 पदों के लिए 45,898 कैंडिडेट देंगे CBT 2

RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2026: आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 एग्जाम डेट 2026 जारी हो गया है. CEN 07/2025 के तहत CBT 2 परीक्षा 17 सितंबर को होगी. 3,058 पदों के लिए 45,898 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. जानें एग्जाम पैटर्न, सिटी स्लिप, एडमिट कार्ड, सिलेबस और तैयारी की जरूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 27, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:10 AM IST
RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2026: 17 सितंबर को परीक्षा, 3,058 पदों के लिए 45,898 कैंडिडेट देंगे CBT 2

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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